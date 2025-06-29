Смотреть онлайн Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Хьюстон Динамо — Сент-Луис Сити . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Alexis Da Silva.
Превью матча Хьюстон Динамо — Сент-Луис Сити
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alexis Da Silva (США).
За последние 9 матчей судья показал 44 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 11% (1 из 9 матчей) Alexis Da Silva назначал пенальти