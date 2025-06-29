Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Хьюстон ДинамоСент-Луис Сити . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Alexis Da Silva.

МСК, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Хьюстон Динамо
Эсекьель Понсе 66'
Завершен
1 : 0
29 июня 2025
Сент-Луис Сити
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Эсекьель Понсе icon
66'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2
Текстовая трансляция
27'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
61'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
66'
Эсекьель Понсе - 1-ый Гол забит с передачи Felipe De Andrade Vieira
81'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
90'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
90+2'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
90+3'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
90+5'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2

Превью матча Хьюстон Динамо — Сент-Луис Сити

Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
31
Англия
Джонатан Бонд
2
Аргентина
Франко Эскобар
22
Колумбия
Pablo Antonio Ortiz Cabezas
28
Дания
Эрик Свиатченко
36
Бразилия
Felipe De Andrade Vieira
35
США
Brooklyn Raines
6
Бразилия
Артур
14
США
Дуане Холмс
8
Франция
Амин Басси
10
Аргентина
Эсекьель Понсе
9
Чехия
Ondrej Lingr
Тренер
США
Бен Олсен
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
1
Швейцария
Роман Бюрки
71
США
Joey Zalinsky
3
Австралия
Jake Max Gordwood-Reich
13
Michael Wentzel
99
Jayden Reid
12
Бразилия
Celio Pompeu
6
Conrad Wallem
17
Германия
Марсель Хартель
27
США
Альфредо Моралес
9
Бразилия
Клаусс
11
США
Simon Becher
Тренер
Англия
David Critchley

История последних встреч

Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.08.2025
Сент-Луис Сити
Сент-Луис Сити
2:3
Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
49%
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
51%
Атаки
67
99
Угловые
7
0
Фолы
22
10
Удары (всего)
12
4
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
6
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alexis Da Silva (США).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 44 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 11% (1 из 9 матчей) Alexis Da Silva назначал пенальти

Комментарии к матчу
