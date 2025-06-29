Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.06.2025

Смотреть онлайн Сан-Хосе Эртквейкс - ЛА Гэлакси 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Сан-Хосе ЭртквейксЛА Гэлакси . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stanford Stadium. Судить этот матч будет Jair Marrufo.

МСК, Стадион: Stanford Stadium
Чемпионат США по футболу. МЛС
Сан-Хосе Эртквейкс
Завершен
1 : 1
29 июня 2025
ЛА Гэлакси
Beau Leroux 16'
Марко Ройс 70'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Beau Leroux icon
16'
Счет после первого тайма 1:0
Марко Ройс icon
70'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
San Jose - Угловой
16'
Beau Leroux - 1-ый Гол забит с передачи Марк-Энтони Кей
31'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
41'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
59'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
64'
Угловой
San Jose - Угловой
68'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
70'
Марко Ройс - 2-ой Гол
72'
Угловой
San Jose - Угловой
83'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
89'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
90+3'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Сан-Хосе Эртквейкс — ЛА Гэлакси

Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
42
Бразилия
Daniel
26
Бразилия
Rodrigues
12
США
Дэвид Ромни
5
США
Daniel Munie
22
США
ДеДжуан Джонс
34
США
Beau Leroux
14
Канада
Марк-Энтони Кей
94
Бразилия
Витор Коста
10
Аргентина
Кристиан Эспиноса
19
США
Preston Judd
9
Колумбия
Кристиан Даниел Аранго Дуквуе
Тренер
США
Брюс Арена
ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
1
Сербия
Novak Micovic
2
Япония
Мики Яманэ
5
Дания
Матиас Йёргенсен
25
Колумбия
Carlos Emiro Garces Torres
3
Аргентина
Julian Aude
6
США
Эдвин Серрильо
18
Германия
Марко Ройс
7
Уругвай
Диего Фагундез
11
Бразилия
Gabriel Pec
9
Бразилия
Matheus Nascimento
28
Гана
Джозеф Пэйнтсил
Тренер
США
Грег Ванни

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
49%
ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
51%
Атаки
102
73
Угловые
3
7
Фолы
10
14
Удары (всего)
10
9
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jair Marrufo (США).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 11% (1 из 9 матчей) Jair Marrufo назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
28 Декабря
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
СКА СКА
28 Декабря
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Динамо Москва Динамо Москва
28 Декабря
17:10
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
28 Декабря
22:45
Кремонезе Кремонезе
Наполи Наполи
28 Декабря
17:00
Болонья Болонья
Сассуоло Сассуоло
28 Декабря
20:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Буран Воронеж Буран Воронеж
28 Декабря
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
28 Декабря
19:30
Сандерленд Сандерленд
Лидс Лидс
28 Декабря
17:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Айс Тайгерс Айс Тайгерс
28 Декабря
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA