Смотреть онлайн Сан-Хосе Эртквейкс - ЛА Гэлакси 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Сан-Хосе Эртквейкс — ЛА Гэлакси . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stanford Stadium. Судить этот матч будет Jair Marrufo.
Превью матча Сан-Хосе Эртквейкс — ЛА Гэлакси
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jair Marrufo (США).
За последние 9 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 11% (1 из 9 матчей) Jair Marrufo назначал пенальти