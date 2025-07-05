Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.07.2025

Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз - Спортинг Канзас-Сити 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Колорадо РэпидзСпортинг Канзас-Сити . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк. Судить этот матч будет Filip Dujic.

МСК, Стадион: Дик'с Спортинг Гудс Парк
Чемпионат США по футболу. МЛС
Колорадо Рэпидз
Rafael Navarro 89'
Завершен
1 : 2
05 июля 2025
Спортинг Канзас-Сити
Деян Йовелжич 4'
Эрик Томми 53'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Деян Йовелжич icon
4'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,4
Эрик Томми icon
53'
Rafael Navarro icon
89'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,4
Текстовая трансляция
4'
Деян Йовелжич - 1-ый Гол забит с передачи Эрик Томми
15'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
20'
Угловой
Kansas City - Угловой
31'
Колорадо Рэпидз - Незабитый пенальти
31'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
37'
Угловой
Kansas City - Угловой
45'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
45+2'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,4
53'
Эрик Томми - 2-ой Гол
55'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
69'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
70'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
70'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
74'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
82'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
89'
Rafael Navarro - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,4

Превью матча Колорадо Рэпидз — Спортинг Канзас-Сити

Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз
41
Дания
Nicolas Defreitas Hansen
2
США
Киган Розенберри
5
Дания
Андреас Макссо
6
Нигерия
Чидози Авазием
99
США
Jackson Travis
20
Ирландия
Коннор Ронан
12
США
Josh Atencio
14
Англия
Кальвин Харрис
10
США
Джордже Михайлович
21
США
Ted Ku-DiPietro
9
Бразилия
Rafael Navarro
Тренер
США
Крис Армас
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
1
США
John Pulskamp
11
США
Кайри Шелтон
15
США
Jansen Miller
24
Испания
Хоакин Фернандез
14
Германия
Тим Лейболд
16
США
Jacob Bartlett
21
Испания
Ману Гарсия
22
Бельгия
Zorhan Bassong
93
Россия
Магомед Сулейманов
9
Сербия
Деян Йовелжич
26
Германия
Эрик Томми
Тренер
США
Kerry Zavagnin

История последних встреч

Колорадо Рэпидз
Колорадо Рэпидз
Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидз
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.08.2025
Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити
4:2
Колорадо Рэпидз
Колорадо Рэпидз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз
67%
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
33%
Атаки
49
28
Угловые
10
2
Фолы
6
13
Удары (всего)
14
4
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Filip Dujic (США).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (2 из 12 матчей) Filip Dujic назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Барселона Барселона
3 Января
23:00
Аталанта Аталанта
Рома Рома
3 Января
22:45
Монако Монако
Лион Лион
3 Января
19:00
Ювентус Ювентус
Лечче Лечче
3 Января
20:00
Борнмут Борнмут
Арсенал Арсенал
3 Января
20:30
Ницца Ницца
Страсбург Страсбург
3 Января
21:00
Эльче Эльче
Вильярреал Вильярреал
3 Января
20:30
Лилль Лилль
Ренн Ренн
3 Января
23:05
Филадельфия Филадельфия
Эдмонтон Эдмонтон
3 Января
23:37
Юта Юта
Нью-Джерси Нью-Джерси
3 Января
23:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA