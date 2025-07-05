Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз - Спортинг Канзас-Сити 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Колорадо Рэпидз — Спортинг Канзас-Сити . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк. Судить этот матч будет Filip Dujic.
Превью матча Колорадо Рэпидз — Спортинг Канзас-Сити
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Filip Dujic (США).
За последние 12 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 17% (2 из 12 матчей) Filip Dujic назначал пенальти