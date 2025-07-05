Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.07.2025

Смотреть онлайн ЛА Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ЛА ГэлаксиВанкувер Уайткэпс . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Victor Rivas.

МСК, Стадион: Стабхаб Сентер
Чемпионат США по футболу. МЛС
ЛА Гэлакси
Matheus Nascimento 2'
Джозеф Пэйнтсил 60'
Джозеф Пэйнтсил 77'
Завершен
3 : 0
05 июля 2025
Ванкувер Уайткэпс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Matheus Nascimento icon
2'
Счет после первого тайма 1:0
Джозеф Пэйнтсил icon
60'
Джозеф Пэйнтсил icon
77'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
2'
Matheus Nascimento - 1-ый Гол
6'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
11'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
24'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
45+3'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
55'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
60'
Джозеф Пэйнтсил - 2-ой Гол
64'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
68'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
71'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
73'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
77'
Джозеф Пэйнтсил - 3-ий Гол
89'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
90+8'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча ЛА Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс

ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
1
Сербия
Novak Micovic
2
Япония
Мики Яманэ
4
Япония
Мая Есида
25
Колумбия
Carlos Emiro Garces Torres
3
Аргентина
Julian Aude
6
США
Эдвин Серрильо
18
Германия
Марко Ройс
7
Уругвай
Диего Фагундез
11
Бразилия
Gabriel Pec
9
Бразилия
Matheus Nascimento
28
Гана
Джозеф Пэйнтсил
Тренер
США
Грег Ванни
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
1
Япония
Yohei Takaoka
2
Уругвай
Mathias Laborda
33
США
Тристан Блэкмон
4
Сербия
Ranko Veselinovic
28
США
Tate Johnson
26
Камерун
Жан-Клод Нгандо
45
Эквадор
Pedro Vite
59
Канада
Jeevan Badwal
18
Колумбия
Edier Ocampo Vidal
14
Мексика
Daniel Rios
11
США
Emmanuel Sabbi
Тренер
Дания
Jesper Sorensen

Статистика матча

Владение мячом
ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
57%
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
43%
Атаки
58
52
Угловые
6
7
Фолы
8
14
Удары (всего)
7
3
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Victor Rivas (США).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Victor Rivas назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
4 Января
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
4 Января
20:30
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
4 Января
17:00
ПСЖ ПСЖ
Париж Париж
4 Января
22:45
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
4 Января
13:30
Трактор Трактор
Динамо Минск Динамо Минск
4 Января
14:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
4 Января
18:15
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
4 Января
22:45
AK Барс AK Барс
Автомобилист Автомобилист
4 Января
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
4 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA