18.08.2025

Смотреть онлайн Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Ванкувер УайткэпсХьюстон Динамо . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Си Плэйс. Судить этот матч будет Jon Freemon.

МСК, Стадион: Би-Си Плэйс
Чемпионат США по футболу. МЛС
Ванкувер Уайткэпс
Брайан Уайт 6'
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
Хьюстон Динамо
Артур 90+1'
Смотреть онлайн
Брайан Уайт icon
6'
Счет после первого тайма 1:0
Артур icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Брайан Уайт - 1-ый Гол
12'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
38'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
39'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
60'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
68'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
84'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
90'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
90+1'
Артур - 2-ой Гол забит с передачи Амин Басси
90+6'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Ванкувер Уайткэпс — Хьюстон Динамо

Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
1
Япония
Yohei Takaoka
18
Колумбия
Edier Ocampo Vidal
12
Канада
Belal Halbouni
33
США
Тристан Блэкмон
2
Уругвай
Mathias Laborda
59
Канада
Jeevan Badwal
16
США
Sebastian Berhalter
20
Парагвай
Andres Cubas
11
США
Emmanuel Sabbi
24
США
Брайан Уайт
7
Канада
Jayden Nelson
Тренер
Дания
Jesper Sorensen
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
31
Англия
Джонатан Бонд
25
США
Гриффин Дорси
3
Бразилия
Антонио Карлос
22
Колумбия
Pablo Antonio Ortiz Cabezas
36
Бразилия
Felipe De Andrade Vieira
35
США
Brooklyn Raines
6
Бразилия
Артур
21
США
Jack McGlynn
27
Польша
Sebastian Kowalczyk
10
Аргентина
Эсекьель Понсе
9
Чехия
Ondrej Lingr
Тренер
США
Бен Олсен

Статистика матча

Владение мячом
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
53%
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
47%
Атаки
108
72
Угловые
4
4
Фолы
13
10
Удары (всего)
7
7
Удары мимо ворот
11
10
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Jon Freemon назначал пенальти

Комментарии к матчу
