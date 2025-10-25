Смотреть онлайн Оддевольд - Эстерсунд 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеция - Суперэттан: Оддевольд — Эстерсунд, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rimnersvallen. Судить этот матч будет Kaspar Sjoberg.
Превью матча Оддевольд — Эстерсунд
Команда Оддевольд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-10. Команда Эстерсунд, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-18. Команда Оддевольд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эстерсунд забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Эстерсунд, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Kaspar Sjoberg (Швеция).
За последние 13 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Kaspar Sjoberg назначал пенальти