Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеция - Суперэттан : Оддевольд — Эстерсунд , 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rimnersvallen . Судить этот матч будет Kaspar Sjoberg .

Превью матча Оддевольд — Эстерсунд

Команда Оддевольд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-10. Команда Эстерсунд, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-18. Команда Оддевольд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эстерсунд забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Эстерсунд, в том матче победу одержали гостьи.