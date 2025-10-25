Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Оддевольд - Эстерсунд 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеция - Суперэттан: ОддевольдЭстерсунд, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rimnersvallen. Судить этот матч будет Kaspar Sjoberg.

МСК, 28 тур, Стадион: Rimnersvallen
Чемпионат Швеция - Суперэттан
Оддевольд
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Эстерсунд
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Оддевольд - Угловой
7'
Угловой
Оддевольд - Угловой
32'
Угловой
Оддевольд - Угловой
33'
Угловой
Оддевольд - Угловой
50'
Угловой
Оддевольд - Угловой
63'
Угловой
Эстерсунд - Угловой
64'
Угловой
Эстерсунд - Угловой
65'
Угловой
Эстерсунд - Угловой
70'
Угловой
Эстерсунд - Угловой
84'
Угловой
Оддевольд - Угловой
90'
Угловой
Оддевольд - Угловой

Превью матча Оддевольд — Эстерсунд

Команда Оддевольд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-10. Команда Эстерсунд, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-18. Команда Оддевольд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эстерсунд забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Эстерсунд, в том матче победу одержали гостьи.

Оддевольд Оддевольд
26
Gabriel Sandberg
21
Швеция
Alexander Almqvist
18
Gustav Forssell
19
Швеция
Rasmus Wiedesheim-Paul
6
Швеция
Jesper Merbom Adolfsson
20
Швеция
Adam Engelbrektsson
13
Швеция
York Raphael
16
Босния и Герцеговина
Emir Dervisjradic
12
Норвегия
Morten Saetra
17
Швеция
Olle Kjellman Olblad
3
Швеция
Erik Hedenquist
Тренер
Швеция
Rickard Nilsson
Эстерсунд Эстерсунд
14
Швеция
Jabir Abdihakim Ali
3
Канада
Chrisnovic N'sa
15
Швеция
Gideon Koumai Granstrom
23
Швеция
Али Сулжич
1
Швеция
Rasmus Forsell
5
Нигерия
Sunday Anyanwu
16
Швеция
Albin Sporrong
2
Дания
Christian Enemark
22
Швеция
Ahmed Bonnah
28
Кот-д'Ивуар
Yannick Adjoumani
25
Нидерланды
Хование Аматкарийо
Тренер
Швеция
Kiarash Livani

История последних встреч

Оддевольд
Оддевольд
Эстерсунд
Оддевольд
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.06.2025
Эстерсунд
Эстерсунд
1:3
Оддевольд
Оддевольд
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Оддевольд Оддевольд
70%
Эстерсунд Эстерсунд
30%
Атаки
66
24
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Kaspar Sjoberg (Швеция).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Kaspar Sjoberg назначал пенальти

Игры 28 тур
26.10.2025
Эребру
1:2
Ландскруна БоИС
Завершен
26.10.2025
Треллеборг
1:1
Фалькенбергс
Завершен
25.10.2025
Сундсваль
0:2
Кальмар
Завершен
25.10.2025
Оддевольд
0:0
Эстерсунд
Завершен
25.10.2025
Браге
3:2
Хельсингборг
Завершен
25.10.2025
Умео ФК
2:2
Варбергс
Завершен
