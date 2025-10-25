Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Браге - Хельсингборг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеция - Суперэттан: БрагеХельсингборг, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Домнарсваллен. Судить этот матч будет Farouk Nehdi.

МСК, 28 тур, Стадион: Домнарсваллен
Чемпионат Швеция - Суперэттан
Браге
Amar Muhsin 11'
Amar Muhsin 35'
Trpcevski 72'
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Хельсингборг
Wilhelm Loeper 17'
Wilhelm Loeper 32'
Смотреть онлайн
Amar Muhsin icon
11'
Wilhelm Loeper icon
17'
Wilhelm Loeper icon
32'
Amar Muhsin icon
35'
Счет после первого тайма 2:2
Trpcevski - Браге icon
72'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Браге - Угловой
11'
Amar Muhsin - 1-ый Гол
17'
Wilhelm Loeper - 2-ой Гол
32'
Wilhelm Loeper - 3-ий Гол
35'
Amar Muhsin - 4-ый Гол
45+2'
Угловой
Хельсингборг - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
68'
Угловой
Хельсингборг - Угловой
68'
Угловой
Хельсингборг - Угловой
72'
Trpcevski - 5-ый Гол
82'
Угловой
Браге - Угловой
85'
Угловой
Хельсингборг - Угловой
90+2'
Угловой
Хельсингборг - Угловой
90+3'
Угловой
Хельсингборг - Угловой
90+3'
Угловой
Хельсингборг - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Браге — Хельсингборг

Команда Браге в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-17. Команда Хельсингборг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-13. Команда Браге в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хельсингборг забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 мая 2025 на поле команды Хельсингборг, в том матче победу одержали хозяева.

Браге Браге
2
Швеция
Александер Зеттерстрём
23
Швеция
Noah Astrand John
20
Швеция
Gustav Nordh
10
Швеция
Gustav Berggren
9
Северная Македония
Filip Trpchevski
3
Швеция
Teodor Walemark
8
Швеция
Jacob Stensson
33
Швеция
Amar Muhsin
1
Швеция
Viktor Frodig
11
Швеция
Anton Gustav Lundin
22
Швеция
Cesar Weilid
Тренер
Швеция
Janne Mian
Хельсингборг Хельсингборг
5
Simon Bengtsson
14
Швеция
Lukas Kjellnas
8
Швеция
Ervin Gigovic
1
Швеция
Йохан Браттберг
7
Швеция
Wilhelm Loeper
2
Швеция
Jon Birkfeldt
29
Норвегия
Oscar Aga
16
Швеция
Alexander Johansson
9
Швеция
Adam Akimey
3
Швеция
Wilhelm Nilsson
31
Швеция
Alvin Nordin
Тренер
Швеция
Kleber Saarenpaa

История последних встреч

Браге
Браге
Хельсингборг
Браге
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.05.2025
Хельсингборг
Хельсингборг
1:0
Браге
Браге
Обзор

Статистика матча

Атаки
100
92
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
14
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Farouk Nehdi (Швеция).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 66 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (4 из 16 матчей) Farouk Nehdi назначал пенальти

Игры 28 тур
26.10.2025
Эребру
1:2
Ландскруна БоИС
Завершен
26.10.2025
Треллеборг
1:1
Фалькенбергс
Завершен
25.10.2025
Сундсваль
0:2
Кальмар
Завершен
25.10.2025
Оддевольд
0:0
Эстерсунд
Завершен
25.10.2025
Браге
3:2
Хельсингборг
Завершен
25.10.2025
Умео ФК
2:2
Варбергс
Завершен
Комментарии к матчу
