Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеция - Суперэттан : Браге — Хельсингборг , 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Домнарсваллен . Судить этот матч будет Farouk Nehdi .

Превью матча Браге — Хельсингборг

Команда Браге в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-17. Команда Хельсингборг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-13. Команда Браге в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хельсингборг забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 мая 2025 на поле команды Хельсингборг, в том матче победу одержали хозяева.