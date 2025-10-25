Смотреть онлайн Браге - Хельсингборг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеция - Суперэттан: Браге — Хельсингборг, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Домнарсваллен. Судить этот матч будет Farouk Nehdi.
Превью матча Браге — Хельсингборг
Команда Браге в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-17. Команда Хельсингборг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-13. Команда Браге в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хельсингборг забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 мая 2025 на поле команды Хельсингборг, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Farouk Nehdi (Швеция).
За последние 16 матчей судья показал 66 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (4 из 16 матчей) Farouk Nehdi назначал пенальти