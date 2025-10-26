Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Эребру - Ландскруна БоИС 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеция - Суперэттан: ЭребруЛандскруна БоИС, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Берн Арена. Судить этот матч будет Erik Mattsson.

МСК, 28 тур, Стадион: Берн Арена
Чемпионат Швеция - Суперэттан
Эребру
Карл Холмберг 37'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Ландскруна БоИС
Xavier Odhiambo 3'
Xavier Odhiambo 56'
Xavier Odhiambo icon
3'
Карл Холмберг icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
Xavier Odhiambo icon
56'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Landskrona - Угловой
3'
Xavier Odhiambo - 1-ый Гол
37'
Карл Холмберг - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Landskrona - Угловой
54'
Угловой
Landskrona - Угловой
56'
Xavier Odhiambo - 3-ий Гол
59'
Угловой
Эребру - Угловой
75'
Угловой
Эребру - Угловой
80'
Угловой
Эребру - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Эребру — Ландскруна БоИС

Команда Эребру в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-16. Команда Ландскруна БоИС, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Эребру в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ландскруна БоИС забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Ландскруна БоИС, в том матче победу одержали хозяева.

Эребру Эребру
17
Швеция
Карл Холмберг
9
Antonio Yakoub
32
Швеция
John Stenberg
11
Швеция
Samuel Kroon
75
Польша
Jakub Ojrzynski
12
Швеция
Dino Salihovic
16
Швеция
Hampus Soderstrom
7
Швеция
Эрик Андерссон
45
Ливан
Hasan Dana
99
Ирак
Ахмед Ясин
3
Швеция
Йосеф Баффо
Тренер
Швеция
Bernhard Nilsson
Ландскруна БоИС Ландскруна БоИС
15
Швеция
Max Med Omar Mohamed
20
Швеция
Xavier Odhiambo
4
Швеция
Gustaf Bruzelius
23
Швеция
Max Nilsson
18
Швеция
Andre Alvarez Perez
12
Швеция
Melker Jonsson
16
Rassa Rahmani
1
Палестина
Амр Каддура
10
Constantino Capotondi
5
Швеция
Adam Egnell
21
Швеция
Kevin Jensen
Тренер
Швеция
Robin Asterhed

История последних встреч

Эребру
Эребру
Ландскруна БоИС
Эребру
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Ландскруна БоИС
Ландскруна БоИС
1:0
Эребру
Эребру
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Эребру Эребру
51%
Ландскруна БоИС Ландскруна БоИС
49%
Атаки
81
83
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Erik Mattsson (Швеция).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 22% (4 из 18 матчей) Erik Mattsson назначал пенальти

Игры 28 тур
26.10.2025
Эребру
1:2
Ландскруна БоИС
Завершен
26.10.2025
Треллеборг
1:1
Фалькенбергс
Завершен
25.10.2025
Сундсваль
0:2
Кальмар
Завершен
25.10.2025
Оддевольд
0:0
Эстерсунд
Завершен
25.10.2025
Браге
3:2
Хельсингборг
Завершен
25.10.2025
Умео ФК
2:2
Варбергс
Завершен
