Смотреть онлайн Эребру - Ландскруна БоИС 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеция - Суперэттан: Эребру — Ландскруна БоИС, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Берн Арена. Судить этот матч будет Erik Mattsson.
Превью матча Эребру — Ландскруна БоИС
Команда Эребру в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-16. Команда Ландскруна БоИС, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Эребру в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ландскруна БоИС забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Ландскруна БоИС, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Erik Mattsson (Швеция).
За последние 18 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 22% (4 из 18 матчей) Erik Mattsson назначал пенальти