Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеция - Суперэттан : Эребру — Ландскруна БоИС , 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Берн Арена . Судить этот матч будет Erik Mattsson .

Превью матча Эребру — Ландскруна БоИС

Команда Эребру в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-16. Команда Ландскруна БоИС, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Эребру в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ландскруна БоИС забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Ландскруна БоИС, в том матче победу одержали хозяева.