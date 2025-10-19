Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Стремс - Фредрикстад 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: СтремсФредрикстад, 25 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Марьенлист. Судить этот матч будет Daniel Higraff.

МСК, 25 тур, Стадион: Марьенлист
Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига
Стремс
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Фредрикстад
Ohlenschlaeger 67'
Улрик Фредриксен 71'
Henrik Langaas Skogvold 77'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Ohlenschlaeger - Фредрикстад icon
67'
Улрик Фредриксен icon
71'
Henrik Langaas Skogvold icon
77'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Стремс - Угловой
19'
Угловой
Фредрикстад - Угловой
23'
Угловой
Стремс - Угловой
34'
Угловой
Стремс - Угловой
40'
Угловой
Стремс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
67'
Ohlenschlaeger - 1-ый Гол
70'
Угловой
Фредрикстад - Угловой
71'
Улрик Фредриксен - 2-ой Гол
77'
Henrik Langaas Skogvold - 3-ий Гол
80'
Угловой
Стремс - Угловой
81'
Угловой
Стремс - Угловой
90+2'
Угловой
Фредрикстад - Угловой
90+2'
Угловой
Фредрикстад - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Стремс — Фредрикстад

Команда Стремс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-21. Команда Фредрикстад, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-14. Команда Стремс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фредрикстад забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды Фредрикстад, в том матче победу одержали хозяева.

Стремс Стремс
1
Норвегия
Пер Кристиан Ворре Братвейт
26
Норвегия
Ларс Кристофер Вилсвик
25
Норвегия
Jesper Taaje
71
Норвегия
Густав Валсвик
27
Норвегия
Fredrik Kristensen Dahl
17
Норвегия
Johan Bakke
10
Норвегия
Герман Стенгел
16
Норвегия
Frederick Ardraa
80
Норвегия
Густав Медонка Викхейм
20
Сьерра-Леоне
Alie Conteh
21
Норвегия
Marko Farji
Тренер
Норвегия
Даг-Еилев Фагермо
Фредрикстад Фредрикстад
77
Норвегия
Martin Borsheim
28
Гана
Salomon Owusu
12
Норвегия
Улрик Фредриксен
22
Гана
Maxwell Woledzi
13
Норвегия
Sondre Sorlokk
20
Дания
Oskar Ohlenschlæger
6
Leonard Owusu
9
Норвегия
Salim Laghzaoui
11
Канада
Patrick Metcalfe
19
Эстония
Rocco Robert Shein
23
Норвегия
Henrik Langaas Skogvold
Тренер
Норвегия
Андреас Хаген

История последних встреч

Стремс
Стремс
Фредрикстад
Стремс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.07.2025
Фредрикстад
Фредрикстад
3:2
Стремс
Стремс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Стремс Стремс
50%
Фредрикстад Фредрикстад
50%
Атаки
133
105
Угловые
6
4
Фолы
6
8
Удары (всего)
9
14
Удары мимо ворот
17
8
Удары в створ ворот
4
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Daniel Higraff (Норвегия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Daniel Higraff назначал пенальти

Игры 25 тур
19.10.2025
Стремс
0:3
Фредрикстад
Завершен
19.10.2025
Тромсе
1:3
ФК Викинг
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Эдмонтон Эдмонтон
Каролина Каролина
16 Ноября
03:07
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA