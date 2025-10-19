Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига : Стремс — Фредрикстад , 25 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Марьенлист . Судить этот матч будет Daniel Higraff .

Превью матча Стремс — Фредрикстад

Команда Стремс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-21. Команда Фредрикстад, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-14. Команда Стремс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фредрикстад забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды Фредрикстад, в том матче победу одержали хозяева.