Смотреть онлайн Мьёндален - Стабек 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия. ОБОС-Лига: Мьёндален — Стабек, 24 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Консто Арена. Судить этот матч будет Steinar Hauge.
Превью матча Мьёндален — Стабек
Команда Мьёндален в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-29. Команда Стабек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-20. Команда Мьёндален в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Стабек забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды Стабек, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Steinar Hauge (Норвегия).
За последние 10 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Steinar Hauge назначал пенальти