29.10.2025

Смотреть онлайн Мьёндален - Стабек 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияНорвегия. ОБОС-Лига: МьёндаленСтабек, 24 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Консто Арена. Судить этот матч будет Steinar Hauge.

МСК, 24 тур, Стадион: Консто Арена
Норвегия. ОБОС-Лига
Мьёндален
Ebrima Sawaneh 14'
Jonas Bruusgaard 90+1'
90+5'
Завершен
3 : 2
29 октября 2025
Стабек
Bassekou Diabate 9'
Sebastian Olderheim 43'
Bassekou Diabate icon
9'
Ebrima Sawaneh icon
14'
Sebastian Olderheim icon
43'
Счет после первого тайма 1:2 : 3,2
Jonas Bruusgaard icon
90+1'
Мьёндален icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Стабек - Угловой
9'
Bassekou Diabate - 1-ый Гол
14'
Ebrima Sawaneh - 2-ой Гол
16'
Угловой
Стабек - Угловой
21'
Угловой
Стабек - Угловой
21'
Угловой
Стабек - Угловой
43'
Sebastian Olderheim - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Стабек - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 3,2
55'
Угловой
Мьёндален - Угловой
61'
Угловой
Мьёндален - Угловой
61'
Угловой
Мьёндален - Угловой
62'
Угловой
Мьёндален - Угловой
77'
Угловой
Мьёндален - Угловой
85'
Угловой
Стабек - Угловой
90+1'
Jonas Bruusgaard - 4-ый Гол
90+5'
Мьёндален - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2

Превью матча Мьёндален — Стабек

Команда Мьёндален в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-29. Команда Стабек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-20. Команда Мьёндален в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Стабек забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды Стабек, в том матче победу одержали хозяева.

Мьёндален Мьёндален
10
Норвегия
Kasper Saetherbo
6
Норвегия
Jesper Svenungsen Skau
2
Норвегия
Isak Kjelsrud Vik
3
Норвегия
Anders Molund
21
Швеция
Victor Ekstrom
17
Норвегия
Karim Magdy Bata
87
Норвегия
Leander Oy
20
Нигерия
Kparobo Arierhi
11
Норвегия
Jonas Bruusgaard
28
Норвегия
Ebrima Sawaneh
15
Норвегия
Fabian Kvam
Тренер
Англия
Kevin Andrew Nicol
Стабек Стабек
4
Норвегия
Николаи Наесс
9
Мали
Bassekou Diabate
28
Норвегия
Jesper Strand Isaksen
2
Дания
Каспер Педерсен
14
Дания
Мадс Ниелсен
7
Норвегия
Rasmus Eggen Vinge
17
Норвегия
Sebastian Olderheim
20
Норвегия
Aleksander Andresen
6
Сербия
Aleksa Matic
24
Норвегия
Magnus Smelhus Sjoeng
27
Гана
Emmanuel Danso
Тренер
Швеция
Йорген Валемарк

История последних встреч

Мьёндален
Мьёндален
Стабек
Мьёндален
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.05.2025
Стабек
Стабек
4:3
Мьёндален
Мьёндален
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мьёндален Мьёндален
62%
Стабек Стабек
38%
Атаки
98
73
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Steinar Hauge (Норвегия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Steinar Hauge назначал пенальти

Игры 24 тур
29.10.2025
Мьёндален
3:2
Стабек
Завершен
29.09.2025
Мосс
1:5
Лиллестрём
Завершен
29.09.2025
Одд
1:0
Олесунд
Завершен
29.09.2025
Рафосс
1:2
Ранхейм
Завершен
28.09.2025
Сондаль
2:2
Конгсвингер
Завершен
27.09.2025
Эгерсунд
2:0
Старт
Завершен
27.09.2025
Скейд
1:2
Асан
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA