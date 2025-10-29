Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия. ОБОС-Лига : Мьёндален — Стабек , 24 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Консто Арена . Судить этот матч будет Steinar Hauge .

Превью матча Мьёндален — Стабек

Команда Мьёндален в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-29. Команда Стабек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-20. Команда Мьёндален в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Стабек забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды Стабек, в том матче победу одержали хозяева.