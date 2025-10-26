Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кристиансунд - Хамаркамератен 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: КристиансундХамаркамератен, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kristiansund Stadion. Судить этот матч будет Eivind Bodding.

МСК, 26 тур, Стадион: Kristiansund Stadion
Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига
Кристиансунд
90+6'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
Хамаркамератен
Luc Mares 64'
Anton Ekeroth 72'
Amundsen-Day 77'
Счет после первого тайма 0:0
Luc Mares icon
64'
Anton Ekeroth icon
72'
Amundsen-Day - HamKam icon
77'
Кристиансунд icon
90+6'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
12'
Угловой
HamKam - Угловой
31'
Угловой
HamKam - Угловой
34'
Угловой
HamKam - Угловой
41'
Угловой
HamKam - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
HamKam - Угловой
64'
Luc Mares - 1-ый Гол
69'
Угловой
Кристиансунд - Угловой
72'
Anton Ekeroth - 2-ой Гол
77'
Угловой
HamKam - Угловой
77'
Amundsen-Day - 3-ий Гол
86'
Угловой
Кристиансунд - Угловой
88'
Угловой
HamKam - Угловой
89'
Угловой
Кристиансунд - Угловой
90'
Угловой
Кристиансунд - Угловой
90+3'
Угловой
Кристиансунд - Угловой
90+6'
Кристиансунд - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Кристиансунд — Хамаркамератен

Команда Кристиансунд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-26. Команда Хамаркамератен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Кристиансунд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Хамаркамератен забивает 1, пропускает 1.

Кристиансунд Кристиансунд
12
Норвегия
Adrian Saether
22
США
Ian Hoffmann
4
Норвегия
Marius Berntsen Olsen
5
Норвегия
Дан Петер Улвестад
15
Норвегия
Mikkel Rakneberg
10
Дания
Резан Чорлу
6
Норвегия
Syver Skundberg Skeide
18
Норвегия
Niklas Ödegard
9
Норвегия
Sander Hestetun Kilen
16
Турция
David Tufekcic
7
Нигерия
Isah Ubandoma
Тренер
Норвегия
Амунд Скири
Хамаркамератен Хамаркамератен
12
Швеция
Маркус Сандберг
2
Швеция
Gustav Granath
23
Норвегия
Фредрик Сьолстад
3
Северная Македония
Ethan Amundsen Day
7
Исландия
Видар Ари Йонссон
24
Косово
Юлдрен Ибрахимай
14
Нидерланды
Luc Mares
17
Норвегия
Aksel Baran Potur
5
Швеция
Anton Ekeroth
19
Норвегия
Kristian Stromland Lien
20
Норвегия
Julian Bakkeli Gonstad
Тренер
Норвегия
Thomas Myhre

Статистика матча

Владение мячом
Кристиансунд Кристиансунд
55%
Хамаркамератен Хамаркамератен
45%
Атаки
107
62
Угловые
5
7
Фолы
8
6
Удары (всего)
6
7
Удары мимо ворот
11
9
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Eivind Bodding (Норвегия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 33% (4 из 12 матчей) Eivind Bodding назначал пенальти

Игры 26 тур
26.10.2025
Волеренга
2:1
Стремс
Завершен
26.10.2025
Хаугесунд
2:3
Тромсе
Завершен
26.10.2025
Кристиансунд
1:3
Хамаркамератен
Завершен
26.10.2025
Сандефьорд
0:0
Фредрикстад
Завершен
26.10.2025
Будё-Глимт
4:1
Мольде
Завершен
25.10.2025
ФК Викинг
5:1
Брюн
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA