Смотреть онлайн Кристиансунд - Хамаркамератен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: Кристиансунд — Хамаркамератен, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kristiansund Stadion. Судить этот матч будет Eivind Bodding.
Превью матча Кристиансунд — Хамаркамератен
Команда Кристиансунд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-26. Команда Хамаркамератен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Кристиансунд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Хамаркамератен забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Eivind Bodding (Норвегия).
За последние 12 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 33% (4 из 12 матчей) Eivind Bodding назначал пенальти