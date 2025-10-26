Превью матча Кристиансунд — Хамаркамератен

Команда Кристиансунд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-26. Команда Хамаркамератен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Кристиансунд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Хамаркамератен забивает 1, пропускает 1.