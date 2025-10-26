Смотреть онлайн Сандефьорд - Фредрикстад 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: Сандефьорд — Фредрикстад, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Комплетт. Судить этот матч будет Christian Moen.
Превью матча Сандефьорд — Фредрикстад
Команда Сандефьорд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-23. Команда Фредрикстад, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-13. Команда Сандефьорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фредрикстад забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Фредрикстад, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Christian Moen (Норвегия).
За последние 7 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Christian Moen назначал пенальти