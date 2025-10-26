Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига : Сандефьорд — Фредрикстад , 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Комплетт . Судить этот матч будет Christian Moen .

Превью матча Сандефьорд — Фредрикстад

Команда Сандефьорд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-23. Команда Фредрикстад, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-13. Команда Сандефьорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фредрикстад забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Фредрикстад, в том матче победу одержали хозяева.