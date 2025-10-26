Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сандефьорд - Фредрикстад 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: СандефьордФредрикстад, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Комплетт. Судить этот матч будет Christian Moen.

МСК, 26 тур, Стадион: Комплетт
Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига
Сандефьорд
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Фредрикстад
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
39'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
44'
Угловой
Фредрикстад - Угловой
45+2'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
50'
Угловой
Фредрикстад - Угловой
51'
Угловой
Фредрикстад - Угловой
74'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
90+1'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,0

Превью матча Сандефьорд — Фредрикстад

Команда Сандефьорд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-23. Команда Фредрикстад, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-13. Команда Сандефьорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фредрикстад забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Фредрикстад, в том матче победу одержали хозяева.

Сандефьорд Сандефьорд
13
Финляндия
Карлйохан Эрикссон
4
Норвегия
Fredrik Carson Pedersen
2
Швеция
Zinedin Smajlovic
47
Stian Kristiansen
3
Норвегия
Vetle Walle Egeli
14
Норвегия
Edvard Sundbo Pettersen
18
Швеция
Filip Ottosson
10
Швейцария
Loris Mettler
17
Норвегия
Christopher Cheng
23
Исландия
Stefan Sigurdarson
27
Норвегия
Jakob Dunsby
Тренер
Швеция
Андреас Тегстром
Фредрикстад Фредрикстад
77
Норвегия
Martin Borsheim
17
Норвегия
Sigurd Kvile
12
Норвегия
Улрик Фредриксен
22
Гана
Maxwell Woledzi
11
Канада
Patrick Metcalfe
20
Дания
Oskar Ohlenschlæger
6
Leonard Owusu
19
Эстония
Rocco Robert Shein
13
Норвегия
Sondre Sorlokk
9
Норвегия
Salim Laghzaoui
23
Норвегия
Henrik Langaas Skogvold
Тренер
Норвегия
Андреас Хаген

История последних встреч

Сандефьорд
Сандефьорд
Фредрикстад
Сандефьорд
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Фредрикстад
Фредрикстад
4:0
Сандефьорд
Сандефьорд
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сандефьорд Сандефьорд
45%
Фредрикстад Фредрикстад
55%
Атаки
98
100
Угловые
5
3
Фолы
5
6
Удары (всего)
7
5
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Christian Moen (Норвегия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Christian Moen назначал пенальти

Игры 26 тур
26.10.2025
Волеренга
2:1
Стремс
Завершен
26.10.2025
Хаугесунд
2:3
Тромсе
Завершен
26.10.2025
Кристиансунд
1:3
Хамаркамератен
Завершен
26.10.2025
Сандефьорд
0:0
Фредрикстад
Завершен
26.10.2025
Будё-Глимт
4:1
Мольде
Завершен
25.10.2025
ФК Викинг
5:1
Брюн
Завершен
Комментарии к матчу
