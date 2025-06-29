Смотреть онлайн Саундерс - Остин 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Саундерс — Остин . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сэнчури Линк Филд. Судить этот матч будет Tim Ford.
Превью матча Саундерс — Остин
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Tim Ford (США).
За последние 11 матчей судья показал 52 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 55% (6 из 11 матчей) Tim Ford назначал пенальти