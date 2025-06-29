Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Саундерс - Остин 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: СаундерсОстин . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сэнчури Линк Филд. Судить этот матч будет Tim Ford.

МСК, Стадион: Сэнчури Линк Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Саундерс
Хесус Феррейра 45+2'
Дэнни Мусовски 54'
Завершен
2 : 0
29 июня 2025
Остин
Смотреть онлайн
Хесус Феррейра icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Дэнни Мусовски icon
54'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Остин FC - Угловой
28'
Угловой
Саундерс - Угловой
38'
Угловой
Саундерс - Угловой
45+2'
Хесус Феррейра - 1-ый Гол забит с передачи Paul Rothrock
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
54'
Дэнни Мусовски - 2-ой Гол забит с передачи Хесус Феррейра
65'
Угловой
Остин FC - Угловой
70'
Угловой
Остин FC - Угловой
72'
Угловой
Саундерс - Угловой
84'
Угловой
Остин FC - Угловой
87'
Угловой
Остин FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3

Превью матча Саундерс — Остин

Саундерс Саундерс
24
Швейцария
Стефан Фрей
85
США
Kalani Kossa-Rienzi
25
США
Jackson Ragen
16
США
Алекс Ролдан
21
США
Reed Baker-Whiting
18
США
Obed Vargas
7
США
Кристиан Ролдан
9
Колумбия
Хесус Феррейра
11
Словакия
Альберт Руснак
14
США
Paul Rothrock
19
США
Дэнни Мусовски
Тренер
США
Брайан Шметцер
Остин Остин
1
США
Брэд Стувер
3
Дания
Миккел Деслер
4
США
Brendan Hines-Ike
5
Украина
Александр Сваток
29
Бразилия
Guilherme Biro
7
Колумбия
Jader Obrian
8
США
Daniel Pereira
14
Швеция
Besard Sabovic
17
Ирландия
Джон Галлахер
33
США
Owen Wolff
9
США
Брэндон Васкес
Тренер
Испания
Nicolas Estevez Martinez

История последних встреч

Саундерс
Саундерс
Остин
Саундерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.09.2025
Остин
Остин
2:1
Саундерс
Саундерс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Саундерс Саундерс
56%
Остин Остин
44%
Атаки
100
78
Угловые
3
5
Фолы
7
7
Удары (всего)
6
3
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
6
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tim Ford (США).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 52 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 55% (6 из 11 матчей) Tim Ford назначал пенальти

Комментарии к матчу
