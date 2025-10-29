Смотреть онлайн Бранн - Будё-Глимт 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: Бранн — Будё-Глимт, 23 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бранн. Судить этот матч будет Tore Hansen.
Команда Бранн в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-9. Команда Будё-Глимт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 29-11. Команда Бранн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Будё-Глимт забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Будё-Глимт, в том матче победу одержали хозяева.
Главным арбитром назначен Tore Hansen (Норвегия).
За последние 9 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 11% (1 из 9 матчей) Tore Hansen назначал пенальти