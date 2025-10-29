Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Бранн - Будё-Глимт 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: БраннБудё-Глимт, 23 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бранн. Судить этот матч будет Tore Hansen.

МСК, 23 тур, Стадион: Бранн
Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига
Бранн
Ноа Жан Хольм 45+1'
Завершен
1 : 2
29 октября 2025
Будё-Глимт
Андреас Хельмерсен 77'
Ole Didrik Blomberg 86'
Смотреть онлайн
Ноа Жан Хольм icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0
Андреас Хельмерсен icon
77'
Ole Didrik Blomberg icon
86'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Бранн - Угловой
40'
Угловой
Бранн - Угловой
45+1'
Ноа Жан Хольм - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
76'
Угловой
Будё-Глимт - Угловой
77'
Андреас Хельмерсен - 2-ой Гол
86'
Ole Didrik Blomberg - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Бранн — Будё-Глимт

Команда Бранн в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-9. Команда Будё-Глимт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 29-11. Команда Бранн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Будё-Глимт забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Будё-Глимт, в том матче победу одержали хозяева.

Бранн Бранн
1
Норвегия
Матиас Дынгеланд
21
Бельгия
Denzel De Roeve
26
Eivind Fauske Helland
6
Дания
Japhet Sery
20
Норвегия
Vetle Dragsnes
10
Дания
Emil Kornvig
18
Дания
Jakob Lungi Sorensen
19
Исландия
Eggert Aron Gudmundsson
14
Норвегия
Ulrik Mathisen
11
Норвегия
Бард Финне
32
Норвегия
Markus Haaland
Тренер
Исландия
Фрейр Александерссон
Будё-Глимт Будё-Глимт
12
Россия
Nikita Haikin
20
Норвегия
Fredrik Sjovold
18
Норвегия
Бреде Мое
4
Норвегия
Odin Luraas Bjortuft
15
Норвегия
Фредрик Бьёркан
26
Норвегия
Хакон Эйвен
7
Норвегия
Patrick Berg
19
Норвегия
Sondre Brunstad Fet
8
Норвегия
Sondre Auklend
9
Дания
Kasper Hogh
10
Норвегия
Дженс Хог
Тренер
Норвегия
Хьетиль Кнутсен

История последних встреч

Бранн
Бранн
Будё-Глимт
Бранн
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.06.2025
Будё-Глимт
Будё-Глимт
3:0
Бранн
Бранн
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Бранн Бранн
54%
Будё-Глимт Будё-Глимт
46%
Атаки
108
103
Угловые
2
1
Фолы
15
7
Удары (всего)
9
3
Удары мимо ворот
11
1
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tore Hansen (Норвегия).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 11% (1 из 9 матчей) Tore Hansen назначал пенальти

Игры 23 тур
29.10.2025
Бранн
1:2
Будё-Глимт
Завершен
01.10.2025
КФУМ
2:1
Фредрикстад
Завершен
29.09.2025
Хаугесунд
2:3
Сандефьорд
Завершен
28.09.2025
Мольде
4:1
Волеренга
Завершен
27.09.2025
Сарпсборг
3:3
ФК Викинг
Завершен
Комментарии к матчу
