Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига : Бранн — Будё-Глимт , 23 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бранн . Судить этот матч будет Tore Hansen .

Превью матча Бранн — Будё-Глимт

Команда Бранн в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-9. Команда Будё-Глимт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 29-11. Команда Бранн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Будё-Глимт забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Будё-Глимт, в том матче победу одержали хозяева.