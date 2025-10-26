Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Будё-Глимт - Мольде 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: Будё-ГлимтМольде, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аспмыра Стадион. Судить этот матч будет Ola Hobber Nilsen.

МСК, 26 тур, Стадион: Аспмыра Стадион
Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига
Будё-Глимт
Patrick Berg 15'
Sondre Brunstad Fet 38'
Хакон Эйвен 65'
Андреас Хельмерсен 83'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Мольде
Spiten-Nysaeter 44'
Смотреть онлайн
Patrick Berg icon
15'
Sondre Brunstad Fet icon
38'
Spiten-Nysaeter - Мольде icon
44'
Счет после первого тайма 2:1
Хакон Эйвен icon
65'
Андреас Хельмерсен icon
83'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
15'
Patrick Berg - 1-ый Гол
34'
Угловой
Будё-Глимт - Угловой
38'
Sondre Brunstad Fet - 2-ой Гол
44'
Spiten-Nysaeter - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
53'
Угловой
Мольде - Угловой
65'
Хакон Эйвен - 4-ый Гол
77'
Угловой
Будё-Глимт - Угловой
83'
Андреас Хельмерсен - 5-ый Гол
90+4'
Угловой
Будё-Глимт - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Будё-Глимт — Мольде

Команда Будё-Глимт в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-10. Команда Мольде, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-12. Команда Будё-Глимт в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Мольде забивает 2, пропускает 1.

Будё-Глимт Будё-Глимт
12
Россия
Nikita Haikin
20
Норвегия
Fredrik Sjovold
4
Норвегия
Odin Luraas Bjortuft
5
Норвегия
Хайтам Алисами
15
Норвегия
Фредрик Бьёркан
26
Норвегия
Хакон Эйвен
7
Норвегия
Patrick Berg
19
Норвегия
Sondre Brunstad Fet
8
Норвегия
Sondre Auklend
9
Дания
Kasper Hogh
10
Норвегия
Дженс Хог
Тренер
Норвегия
Хьетиль Кнутсен
Мольде Мольде
1
Норвегия
Jacob Karlstrom
6
Норвегия
Isak Helstad Amundsen
19
Норвегия
Эйрик Хеуган
33
Норвегия
Бирк Риса
14
Дания
Jacob Christensen
26
ЮАР
Samukelo Kabini
17
Норвегия
Матс Меллер-Дели
16
Норвегия
Emil Breivik
25
Норвегия
Oskar Spiten Nysaeter
20
Норвегия
Kristian Eriksen
9
Судан
Jalal Abdullai
Тренер
Норвегия
Пер Матиас Хогмо

Статистика матча

Владение мячом
Будё-Глимт Будё-Глимт
64%
Мольде Мольде
36%
Атаки
137
72
Угловые
3
1
Фолы
4
10
Удары (всего)
10
7
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ola Hobber Nilsen (Норвегия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Ola Hobber Nilsen назначал пенальти

Игры 26 тур
26.10.2025
Волеренга
2:1
Стремс
Завершен
26.10.2025
Хаугесунд
2:3
Тромсе
Завершен
26.10.2025
Кристиансунд
1:3
Хамаркамератен
Завершен
26.10.2025
Сандефьорд
0:0
Фредрикстад
Завершен
26.10.2025
Будё-Глимт
4:1
Мольде
Завершен
25.10.2025
ФК Викинг
5:1
Брюн
Завершен
Комментарии к матчу
