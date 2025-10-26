Смотреть онлайн Будё-Глимт - Мольде 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: Будё-Глимт — Мольде, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аспмыра Стадион. Судить этот матч будет Ola Hobber Nilsen.
Превью матча Будё-Глимт — Мольде
Команда Будё-Глимт в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-10. Команда Мольде, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-12. Команда Будё-Глимт в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Мольде забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ola Hobber Nilsen (Норвегия).
За последние 10 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Ola Hobber Nilsen назначал пенальти