Превью матча Будё-Глимт — Мольде

Команда Будё-Глимт в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-10. Команда Мольде, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-12. Команда Будё-Глимт в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Мольде забивает 2, пропускает 1.