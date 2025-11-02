Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Malmo FF (W) - Pitea IF (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияФутбол. Швеция - Дамаллсвенскан: Malmo FF (W)Pitea IF (W), 24 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Шведбанк.

МСК, 24 тур, Стадион: Шведбанк
Футбол. Швеция - Дамаллсвенскан
Malmo FF (W)
3'
Завершен
1 : 2
02 ноября 2025
Pitea IF (W)
16'
30'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Malmo FF (W) icon
3'
Pitea IF (W) icon
16'
Pitea IF (W) icon
30'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Malmo FF (W) - 1-ый Гол
15'
Угловой
Malmo FF (W) - Угловой
16'
Угловой
Pitea IF (W) - Угловой
16'
Угловой
Pitea IF (W) - Угловой
16'
Pitea IF (W) - 2-ой Гол
23'
Угловой
Malmo FF (W) - Угловой
30'
Pitea IF (W) - 3-ий Гол
39'
Угловой
Malmo FF (W) - Угловой
41'
Угловой
Malmo FF (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
48'
Угловой
Pitea IF (W) - Угловой
59'
Угловой
Malmo FF (W) - Угловой
72'
Угловой
Pitea IF (W) - Угловой
76'
Угловой
Malmo FF (W) - Угловой
88'
Угловой
Malmo FF (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Malmo FF (W) — Pitea IF (W)

Команда Malmo FF (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-8. Команда Pitea IF (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Malmo FF (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Pitea IF (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Malmo FF (W) Malmo FF (W)
63%
Pitea IF (W) Pitea IF (W)
37%
Атаки
65
51
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
3
3
Игры 24 тур
02.11.2025
FC Rosengård (W)
0:0
Alingsås IF (W)
Завершен
02.11.2025
Malmo FF (W)
1:2
Pitea IF (W)
Завершен
01.11.2025
AIK (W)
1:2
Vittsjö GIK (W)
Завершен
01.11.2025
Vaxjo (W)
2:0
Brommapojkarna (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA