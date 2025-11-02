Превью матча Malmo FF (W) — Pitea IF (W)

Команда Malmo FF (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-8. Команда Pitea IF (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Malmo FF (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Pitea IF (W) забивает 1, пропускает 1.