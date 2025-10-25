Смотреть онлайн Юргорден - Варнамо 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига: Юргорден — Варнамо, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tele2 Arena. Судить этот матч будет Adam Ladeback.
Превью матча Юргорден — Варнамо
Команда Юргорден в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-10. Команда Варнамо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-23. Команда Юргорден в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Варнамо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Варнамо, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Adam Ladeback (Швеция).
За последние 12 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 25% (3 из 12 матчей) Adam Ladeback назначал пенальти