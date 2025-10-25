Превью матча Юргорден — Варнамо

Команда Юргорден в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-10. Команда Варнамо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-23. Команда Юргорден в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Варнамо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Варнамо, в том матче победу одержали хозяева.