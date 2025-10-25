Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Юргорден - Варнамо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции по футболу. Высшая лига: ЮргорденВарнамо, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tele2 Arena. Судить этот матч будет Adam Ladeback.

МСК, 28 тур, Стадион: Tele2 Arena
Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига
Юргорден
Mikael Anderson 16'
Токмак Чол Нгуен 38'
August Priske 50'
August Priske 51'
Jeppe Okkels 84'
Patric Aslund 88'
Завершен
6 : 2
25 октября 2025
Варнамо
Ajdin Zeljkovic 66'
Matias Siltanen 81'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Mikael Anderson icon
16'
Токмак Чол Нгуен icon
38'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
August Priske icon
50'
August Priske icon
51'
Ajdin Zeljkovic icon
66'
Matias Siltanen icon
81'
Jeppe Okkels icon
84'
Patric Aslund icon
88'
Матч закончился со счётом 6:2 : 0,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Юргорден - Угловой
16'
Mikael Anderson - 1-ый Гол
18'
Угловой
Варнамо - Угловой
28'
Угловой
Юргорден - Угловой
29'
Угловой
Юргорден - Угловой
38'
Токмак Чол Нгуен - 2-ой Гол
41'
Угловой
Варнамо - Угловой
45+3'
Угловой
Юргорден - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
50'
Угловой
Юргорден - Угловой
50'
August Priske - 3-ий Гол
51'
August Priske - 4-ый Гол
66'
Ajdin Zeljkovic - 5-ый Гол
70'
Угловой
Юргорден - Угловой
75'
Угловой
Юргорден - Угловой
81'
Siltanen - 6-ый Гол
84'
Jeppe Okkels - 7-ый Гол
88'
Patric Aslund - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:2 : 0,1

Превью матча Юргорден — Варнамо

Команда Юргорден в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-10. Команда Варнамо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-23. Команда Юргорден в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Варнамо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Варнамо, в том матче победу одержали хозяева.

Юргорден Юргорден
45
Сербия
Филип Манойлович
18
Швеция
Adam Stahl
5
Финляндия
Miro Tenho
3
Швеция
Маркуш Даниэльсон
27
Япония
Keita Kosugi
6
Финляндия
Расмус Шуллер
17
Исландия
Mikael Anderson
20
Финляндия
Matias Siltanen
15
Швеция
Oskar Fallenius
9
Дания
August Priske
10
Норвегия
Токмак Чол Нгуен
Тренер
Финляндия
Яни Хонкаваара
Варнамо Варнамо
1
Финляндия
Хуго Кето
2
Швеция
Johan Rapp
4
Гана
Rufai Mohammed
24
Швеция
Emin Grozdanic
3
Швеция
Axel Bjornstrom
25
Швеция
Noah Shamoun
11
Норвегия
Кент-Аре Антонсен
22
Швеция
Симон Терн
9
Финляндия
Kai Meriluoto
14
Швеция
Маркус Антонссон
10
Швеция
Ajdin Zeljkovic
Тренер
Норвегия
Арне Сандсто

История последних встреч

Юргорден
Юргорден
Варнамо
Юргорден
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.07.2025
Варнамо
Варнамо
1:0
Юргорден
Юргорден
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Юргорден Юргорден
64%
Варнамо Варнамо
36%
Атаки
101
80
Угловые
7
2
Фолы
10
10
Удары (всего)
18
8
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
11
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Adam Ladeback (Швеция).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (3 из 12 матчей) Adam Ladeback назначал пенальти

Игры 28 тур
27.10.2025
Мальмё ФФ
1:3
Хаммарбю
Завершен
27.10.2025
Броммапойкарна
0:2
ГАИС
Завершен
26.10.2025
Хальмстад
0:3
ИФК Гётеборг
Завершен
26.10.2025
АИК
2:2
Хеккен
Завершен
26.10.2025
Мяллби
2:1
Норркёпинг
Завершен
26.10.2025
Сириус
4:0
Эльфсборг
Завершен
25.10.2025
Эстер
1:2
Дегерфорс
Завершен
25.10.2025
Юргорден
6:2
Варнамо
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA