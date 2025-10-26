Превью матча Хальмстад — ИФК Гётеборг

Команда Хальмстад в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-16. Команда ИФК Гётеборг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Хальмстад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ИФК Гётеборг забивает 1, пропускает 1.