Смотреть онлайн Хальмстад - ИФК Гётеборг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига: Хальмстад — ИФК Гётеборг, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Орьянс Вол. Судить этот матч будет Гленн Нюберг.
Превью матча Хальмстад — ИФК Гётеборг
Команда Хальмстад в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-16. Команда ИФК Гётеборг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Хальмстад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ИФК Гётеборг забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Гленн Нюберг (Швеция).
За последние 9 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Гленн Нюберг назначал пенальти