26.10.2025

Смотреть онлайн Хальмстад - ИФК Гётеборг 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции по футболу. Высшая лига: ХальмстадИФК Гётеборг, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Орьянс Вол. Судить этот матч будет Гленн Нюберг.

МСК, 28 тур, Стадион: Орьянс Вол
Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига
Хальмстад
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
ИФК Гётеборг
Тобиас Хайнтц 45'
Kolbeinn Thordarson 48'
Benjamin Brantlind 86'
Тобиас Хайнтц icon
45'
Счет после первого тайма 0:1
Kolbeinn Thordarson icon
48'
Benjamin Brantlind icon
86'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
45'
Тобиас Хайнтц - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Хальмстад - Угловой
48'
Kolbeinn Thordarson - 2-ой Гол
51'
Угловой
ИФК Гётеборг - Угловой
55'
Угловой
Хальмстад - Угловой
66'
Угловой
ИФК Гётеборг - Угловой
85'
Угловой
Хальмстад - Угловой
86'
Benjamin Brantlind - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Хальмстад - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Хальмстад — ИФК Гётеборг

Команда Хальмстад в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-16. Команда ИФК Гётеборг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Хальмстад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ИФК Гётеборг забивает 1, пропускает 1.

Хальмстад Хальмстад
12
Швеция
Тим Эрландссон
5
Дания
Паскаль Грегор
4
Швеция
Filip Schyberg
21
Швеция
Маркус Олссон
17
Швеция
Andre Boman
6
Швеция
Йоел Алланссон
27
Франция
Rocco Ascone
24
Швеция
Rami Kaib
18
Гана
Naeem Mohammed
99
Гана
Emmanuel Yeboah
8
Финляндия
Niilo Maenpaa
Тренер
Швеция
Johan Lindholm
ИФК Гётеборг ИФК Гётеборг
25
Швеция
Elis Bishesari
18
Швеция
Felix Eriksson
4
Гана
Rockson Yeboah
3
Швеция
August Erlingmark
22
Noah Tolf
15
Дания
David Kruse
13
Швеция
Густав Свенссон
23
Исландия
Kolbeinn Thordarson
29
Дания
Thomas Santos
9
Дания
Max Fenger
14
Норвегия
Тобиас Хайнтц
Тренер
Швеция
Stefan Billborn

Статистика матча

Владение мячом
Хальмстад Хальмстад
45%
ИФК Гётеборг ИФК Гётеборг
55%
Атаки
87
142
Угловые
4
2
Фолы
13
10
Удары (всего)
4
14
Удары мимо ворот
6
15
Удары в створ ворот
3
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Гленн Нюберг (Швеция).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Гленн Нюберг назначал пенальти

Игры 28 тур
27.10.2025
Мальмё ФФ
1:3
Хаммарбю
Завершен
27.10.2025
Броммапойкарна
0:2
ГАИС
Завершен
26.10.2025
Хальмстад
0:3
ИФК Гётеборг
Завершен
26.10.2025
АИК
2:2
Хеккен
Завершен
26.10.2025
Мяллби
2:1
Норркёпинг
Завершен
26.10.2025
Сириус
4:0
Эльфсборг
Завершен
25.10.2025
Эстер
1:2
Дегерфорс
Завершен
25.10.2025
Юргорден
6:2
Варнамо
Завершен
Комментарии к матчу
