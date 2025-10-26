Превью матча АИК — Хеккен

Команда АИК в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-9. Команда Хеккен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-8. Команда АИК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хеккен забивает 2, пропускает 1.