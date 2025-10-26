Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн АИК - Хеккен 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции по футболу. Высшая лига: АИКХеккен, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Френдс Арена. Судить этот матч будет Oscar Johnson.

МСК, 28 тур, Стадион: Френдс Арена
Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига
АИК
Erik Flataker Hovden 17'
Адам Лундквист 23'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Хеккен
Филип Хеландер 10'
Adrian Svanback 74'
Смотреть онлайн
Филип Хеландер icon
10'
Erik Flataker Hovden icon
17'
Адам Лундквист icon
23'
Счет после первого тайма 2:1
Adrian Svanback icon
74'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Хеккен - Угловой
10'
Угловой
Хеккен - Угловой
10'
Филип Хеландер - 1-ый Гол
15'
Угловой
АИК - Угловой
17'
Erik Flataker Hovden - 2-ой Гол
23'
Lundqvist - 3-ий Гол
27'
Угловой
Хеккен - Угловой
33'
Угловой
Хеккен - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
55'
Угловой
Хеккен - Угловой
56'
Угловой
АИК - Угловой
58'
Угловой
АИК - Угловой
69'
Хеккен - Незабитый пенальти
69'
Угловой
Хеккен - Угловой
72'
Угловой
АИК - Угловой
74'
Adrian Svanback - 4-ый Гол
79'
Угловой
АИК - Угловой
80'
Угловой
АИК - Угловой
83'
Угловой
Хеккен - Угловой
88'
Угловой
Хеккен - Угловой
89'
Угловой
АИК - Угловой
90+4'
Угловой
АИК - Угловой
90+5'
Угловой
Хеккен - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча АИК — Хеккен

Команда АИК в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-9. Команда Хеккен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-8. Команда АИК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хеккен забивает 2, пропускает 1.

АИК АИК
15
Швеция
Кристоффер Нордфелдт
17
Дания
Мадс Тюкосен
32
Хорватия
Филип Бенкович
4
Швеция
Сотириос Папагианнополус
3
Швеция
Томас Маттиас Попплер Ишервууд
33
Венгрия
Aron Csongvai
18
Швеция
Abdihakin Ali
19
Босния и Герцеговина
Dino Besirovic
7
Швеция
Антон Йонссон Салетрос
10
Косово
Берсант Целина
20
Норвегия
Erik Flataker Hovden
Тренер
Фарерские острова
Миккьял Томассен
Хеккен Хеккен
99
Албания
Этрит Бериша
11
Julius Lindberg
23
Швеция
Olle Samuelsson
22
Швеция
Филип Хеландер
21
Швеция
Адам Лундквист
10
Дания
Миккел Ригаард
15
Швеция
Samuel Holm
14
Швеция
Симон Густафссон
20
Финляндия
Adrian Svanback
39
Швеция
Isak Brusberg
16
Швеция
Pontus Dahbo
Тренер
Швеция
Йенс Густафссон

Статистика матча

Владение мячом
АИК АИК
39%
Хеккен Хеккен
61%
Атаки
87
88
Угловые
8
9
Фолы
12
6
Удары (всего)
7
5
Удары мимо ворот
9
13
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Oscar Johnson (Швеция).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 15% (2 из 13 матчей) Oscar Johnson назначал пенальти

