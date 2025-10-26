Смотреть онлайн АИК - Хеккен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига: АИК — Хеккен, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Френдс Арена. Судить этот матч будет Oscar Johnson.
Превью матча АИК — Хеккен
Команда АИК в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-9. Команда Хеккен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-8. Команда АИК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хеккен забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Oscar Johnson (Швеция).
За последние 13 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 15% (2 из 13 матчей) Oscar Johnson назначал пенальти