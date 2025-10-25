Превью матча Эстер — Дегерфорс

Команда Эстер в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-12. Команда Дегерфорс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-18. Команда Эстер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дегерфорс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Дегерфорс, в том матче победу одержали гостьи.