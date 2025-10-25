Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Эстер - Дегерфорс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции по футболу. Высшая лига: ЭстерДегерфорс, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Visma Arena. Судить этот матч будет Joakim Sars.

МСК, 28 тур, Стадион: Visma Arena
Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига
Эстер
Alibek Aliev 78'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Дегерфорс
Arman Taranis 66'
Elias Barsoum 90+3'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
Arman Taranis icon
66'
Alibek Aliev icon
78'
Elias Barsoum icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Эстер - Угловой
7'
Угловой
Эстер - Угловой
11'
Угловой
Эстер - Угловой
19'
Угловой
Эстер - Угловой
43'
Угловой
Эстер - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
49'
Угловой
Эстер - Угловой
52'
Угловой
Эстер - Угловой
59'
Угловой
Эстер - Угловой
66'
Угловой
Дегерфорс - Угловой
66'
Arman Taranis - 1-ый Гол
71'
Угловой
Дегерфорс - Угловой
72'
Угловой
Дегерфорс - Угловой
78'
Alibek Aliev - 2-ой Гол
86'
Угловой
Эстер - Угловой
90+1'
Угловой
Дегерфорс - Угловой
90+3'
Elias Barsoum - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Эстер - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,2

Превью матча Эстер — Дегерфорс

Команда Эстер в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-12. Команда Дегерфорс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-18. Команда Эстер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дегерфорс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Дегерфорс, в том матче победу одержали гостьи.

Эстер Эстер
13
Швеция
Robin Wallinder
33
Финляндия
Tatu Varmanen
5
Швеция
Mattis Adolfsson
15
Сербия
Ivan Kricak
14
Швеция
Dennis Olsson
8
Швеция
Daniel Ask
6
Швеция
Noah Soderberg
26
Дания
Magnus Christensen
10
Швеция
Oscar Uddenas
20
Швеция
Alibek Aliev
18
Швеция
Daniel Ljung
Тренер
Швеция
Роберт Бьоркенсьо
Дегерфорс Дегерфорс
26
Эстония
Матвей Игонен
6
Швеция
Даниэль Сундгрен
4
Швеция
Leon Hien
5
Финляндия
Juhani Pikkarainen
39
Конго
Philippe Ndinga
8
Швеция
Nahom Girmai
21
Швеция
Kazper Karlsson
29
Финляндия
Santeri Haarala
10
Швеция
Marcus Rafferty
22
Швеция
Dijan Vukojevic
17
Дания
Arman Taranis
Тренер
Швеция
Хенок Гойтом

История последних встреч

Эстер
Эстер
Дегерфорс
Эстер
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.05.2025
Дегерфорс
Дегерфорс
1:2
Эстер
Эстер
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Эстер Эстер
57%
Дегерфорс Дегерфорс
43%
Атаки
95
84
Угловые
10
4
Фолы
16
9
Удары (всего)
7
9
Удары мимо ворот
15
5
Удары в створ ворот
2
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joakim Sars ().

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Joakim Sars назначал пенальти

Игры 28 тур
27.10.2025
Мальмё ФФ
1:3
Хаммарбю
Завершен
27.10.2025
Броммапойкарна
0:2
ГАИС
Завершен
26.10.2025
Хальмстад
0:3
ИФК Гётеборг
Завершен
26.10.2025
АИК
2:2
Хеккен
Завершен
26.10.2025
Мяллби
2:1
Норркёпинг
Завершен
26.10.2025
Сириус
4:0
Эльфсборг
Завершен
25.10.2025
Эстер
1:2
Дегерфорс
Завершен
25.10.2025
Юргорден
6:2
Варнамо
Завершен
Комментарии к матчу
