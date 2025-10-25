Смотреть онлайн Эстер - Дегерфорс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига: Эстер — Дегерфорс, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Visma Arena. Судить этот матч будет Joakim Sars.
Превью матча Эстер — Дегерфорс
Команда Эстер в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-12. Команда Дегерфорс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-18. Команда Эстер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дегерфорс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Дегерфорс, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joakim Sars ().
За последние 4 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Joakim Sars назначал пенальти