02.11.2025

Смотреть онлайн Эльфсборг - АИК 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции по футболу. Высшая лига: ЭльфсборгАИК, 29 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Борас Арена. Судить этот матч будет Joakim Sars.

МСК, 29 тур, Стадион: Борас Арена
Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига
Эльфсборг
Завершен
0 : 3
02 ноября 2025
АИК
Flataker 13'
Hove 77'
Hove 90+2'
Flataker - АИК icon
13'
Счет после первого тайма 0:1
Hove - АИК icon
77'
Hove - АИК icon
90+2'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Эльфсборг - Угловой
13'
Flataker - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
77'
Hove - 2-ой Гол
83'
Угловой
Эльфсборг - Угловой
90+2'
Hove - 3-ий Гол
90+8'
Угловой
АИК - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Эльфсборг — АИК

Команда Эльфсборг в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-22. Команда АИК, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-11. Команда Эльфсборг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. АИК забивает 2, пропускает 1.

Эльфсборг Эльфсборг
31
Швеция
Isak Pettersson
13
Швеция
Йохан Ларссон
6
Швеция
Rasmus Wikstrom
29
Buhari Ibrahim
23
Швеция
Никлас Хулт
15
Швеция
Симон Хедлунд
18
Исландия
Юлиус Магнуссон
27
Швеция
Besfort Zeneli
10
Швеция
Simon Olsson
11
Швеция
Taylor Silverholt
17
Швеция
Пер Фрик
Тренер
Швеция
Оскар Хильемарк
АИК АИК
15
Швеция
Кристоффер Нордфелдт
17
Дания
Мадс Тюкосен
14
Швеция
Fredrik Nissen
3
Швеция
Томас Маттиас Попплер Ишервууд
33
Венгрия
Aron Csongvai
19
Босния и Герцеговина
Dino Besirovic
18
Швеция
Abdihakin Ali
8
Норвегия
Johan Hove
7
Швеция
Антон Йонссон Салетрос
10
Косово
Берсант Целина
20
Норвегия
Erik Flataker Hovden
Тренер
Фарерские острова
Миккьял Томассен

Статистика матча

Владение мячом
Эльфсборг Эльфсборг
59%
АИК АИК
41%
Атаки
133
89
Угловые
2
1
Фолы
11
12
Удары (всего)
8
11
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
3
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joakim Sars ().

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Joakim Sars назначал пенальти

Игры 29 тур
02.11.2025
Юргорден
-:-
ИФК Гётеборг
Отменен
02.11.2025
Эльфсборг
0:3
АИК
Завершен
01.11.2025
Хеккен
1:1
Мальмё ФФ
Завершен
Комментарии к матчу
