Превью матча Эльфсборг — АИК

Команда Эльфсборг в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-22. Команда АИК, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-11. Команда Эльфсборг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. АИК забивает 2, пропускает 1.