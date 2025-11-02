Смотреть онлайн Эльфсборг - АИК 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига: Эльфсборг — АИК, 29 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Борас Арена. Судить этот матч будет Joakim Sars.
Превью матча Эльфсборг — АИК
Команда Эльфсборг в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-22. Команда АИК, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-11. Команда Эльфсборг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. АИК забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joakim Sars ().
За последние 3 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Joakim Sars назначал пенальти