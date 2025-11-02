Смотреть онлайн Metal Tarnow - Пцимянка Пцим 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша - Лига IV: Metal Tarnow — Пцимянка Пцим . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Metal Tarnow — Пцимянка Пцим
Команда Metal Tarnow в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-5.