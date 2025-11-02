02.11.2025
Смотреть онлайн Приморац Биоград - НК Юнак 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Croatia 3.NL: Приморац Биоград — НК Юнак . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
Croatia 3.NL
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
6'
НК Юнак - Угловой
Превью матча Приморац Биоград — НК Юнак
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
8
11
Угловые
0
1
Удары мимо ворот
0
2
Удары в створ ворот
0
0
Комментарии к матчу