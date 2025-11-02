Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Лефкимми - AO Anthoupolis Larisas 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция - Гамма Этники: ЛефкиммиAO Anthoupolis Larisas . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Греция - Гамма Этники
Лефкимми
52'
70'
Отменен
1 : 1
02 ноября 2025
AO Anthoupolis Larisas
Anthoupoli icon
52'
Лефкимми icon
70'
Текстовая трансляция
41'
Угловой
Anthoupoli - Угловой
45+2'
Угловой
Лефкимми - Угловой
52'
Anthoupoli - 1-ый Гол
70'
Лефкимми - 2-ой Гол
84'
Угловой
Anthoupoli - Угловой

Превью матча Лефкимми — AO Anthoupolis Larisas

Команда Лефкимми в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13.

Статистика матча

Атаки
120
112
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
3
4
