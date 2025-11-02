Смотреть онлайн Лефкимми - AO Anthoupolis Larisas 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники: Лефкимми — AO Anthoupolis Larisas . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
Превью матча Лефкимми — AO Anthoupolis Larisas
Команда Лефкимми в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13.