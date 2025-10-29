Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн El Salvador (W) - Costa Rica (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Central American Games Women: El Salvador (W)Costa Rica (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Central American Games Women
El Salvador (W)
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Costa Rica (W)
31'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Costa Rica (W) icon
31'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,1
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Costa Rica (W) - Угловой
31'
Costa Rica (W) - 1-ый Гол
34'
Угловой
El Salvador (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
67'
Угловой
El Salvador (W) - Угловой
73'
Угловой
Costa Rica (W) - Угловой
87'
Угловой
El Salvador (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,1

Превью матча El Salvador (W) — Costa Rica (W)

Команда El Salvador (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-0. Команда Costa Rica (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда El Salvador (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Costa Rica (W) забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
El Salvador (W) El Salvador (W)
55%
Costa Rica (W) Costa Rica (W)
45%
Атаки
152
140
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
13
4
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Эдмонтон Эдмонтон
Филадельфия Филадельфия
13 Ноября
03:37
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
Galorys Galorys
13 Ноября
01:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA