Смотреть онлайн El Salvador (W) - Costa Rica (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Central American Games Women: El Salvador (W) — Costa Rica (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча El Salvador (W) — Costa Rica (W)
Команда El Salvador (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-0. Команда Costa Rica (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда El Salvador (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Costa Rica (W) забивает 0, пропускает 0.