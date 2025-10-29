Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Эстония - 2-я лига : Посейдон Нирваана — ФК Хийумаа . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Посейдон Нирваана — ФК Хийумаа

Команда Посейдон Нирваана в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 12-29. Команда ФК Хийумаа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Посейдон Нирваана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. ФК Хийумаа забивает 1, пропускает 1.