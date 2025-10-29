29.10.2025
Смотреть онлайн Тунис - Женщины - Афганистан 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Тунис - Женщины — Афганистан . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Women’s International
Завершен
4 : 0
29 октября 2025
Превью матча Тунис - Женщины — Афганистан
Статистика матча
Атаки
98
53
Угловые
9
5
Комментарии к матчу