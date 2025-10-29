Смотреть онлайн Fluminense PB (W) - Marretinha (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Paraibano Women: Fluminense PB (W) — Marretinha (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .