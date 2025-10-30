Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Mayang Imphal United FC - Angtha FC 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияИндия - Лига штата Манипур: Mayang Imphal United FCAngtha FC . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени .

МСК
Индия - Лига штата Манипур
Mayang Imphal United FC
31'
55'
63'
80'
Завершен
4 : 1
30 октября 2025
Angtha FC
18'
Смотреть онлайн
Angtha FC icon
18'
Mayang Imphal United FC icon
31'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
Mayang Imphal United FC icon
55'
Mayang Imphal United FC icon
63'
Mayang Imphal United FC icon
80'
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Angtha FC - Угловой
10'
Угловой
Mayang Imphal United FC - Угловой
18'
Angtha FC - 1-ый Гол
31'
Mayang Imphal United FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
46'
Угловой
Angtha FC - Угловой
51'
Угловой
Angtha FC - Угловой
55'
Mayang Imphal United FC - 3-ий Гол
57'
Угловой
Mayang Imphal United FC - Угловой
57'
Угловой
Mayang Imphal United FC - Угловой
63'
Mayang Imphal United FC - 4-ый Гол
65'
Угловой
Mayang Imphal United FC - Угловой
67'
Угловой
Angtha FC - Угловой
78'
Угловой
Angtha FC - Угловой
80'
Mayang Imphal United FC - 5-ый Гол
84'
Угловой
Mayang Imphal United FC - Угловой
85'
Угловой
Mayang Imphal United FC - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,1

Превью матча Mayang Imphal United FC — Angtha FC

Команда Mayang Imphal United FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Атаки
135
119
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
8
1
Комментарии к матчу
