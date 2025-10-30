Смотреть онлайн Mayang Imphal United FC - Angtha FC 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Индия - Лига штата Манипур: Mayang Imphal United FC — Angtha FC . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени .
Превью матча Mayang Imphal United FC — Angtha FC
Команда Mayang Imphal United FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.