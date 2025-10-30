30.10.2025
Смотреть онлайн Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб - Social Sporting Club 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Индия - Лига штата Манипур: Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб — Social Sporting Club . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Индия - Лига штата Манипур
Завершен
0 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
4'
Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб - Угловой
29'
Social Sporting Club - Угловой
31'
Social Sporting Club - 1-ый Гол
33'
Social Sporting Club - Угловой
34'
Social Sporting Club - Угловой
43'
Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб - Угловой
44'
Social Sporting Club - Угловой
45'
Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб - Угловой
45'
Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб - Угловой
58'
Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб - Угловой
60'
Social Sporting Club - Угловой
64'
Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб - Угловой
64'
Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб - Угловой
79'
Social Sporting Club - Угловой
82'
Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Кхетри Ирил Мапал Юс Клаб — Social Sporting Club
Статистика матча
Атаки
141
141
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу