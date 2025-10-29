29.10.2025
Смотреть онлайн Tocantinopolis EC U20 - Пайсанду U20 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу U20: Tocantinopolis EC U20 — Пайсанду U20, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Кубок Бразилии по футболу U20
Завершен
0 : 2
29 октября 2025
Пайсанду U20
45+3'
90'
Текстовая трансляция
8'
Пайсанду U20 - Угловой
44'
Пайсанду U20 - Угловой
45+3'
Пайсанду U20 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Tocantinopolis EC U20 - Угловой
52'
Tocantinopolis EC U20 - Угловой
52'
Tocantinopolis EC U20 - Угловой
59'
Tocantinopolis EC U20 - Угловой
79'
Пайсанду U20 - Угловой
90'
Пайсанду U20 - 2-ой Гол
90+4'
Tocantinopolis EC U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Tocantinopolis EC U20 — Пайсанду U20
История последних встреч
Tocantinopolis EC U20
Пайсанду U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.11.2025
Пайсанду U20
4:0
Tocantinopolis EC U20
Статистика матча
Владение мячом
43%
Атаки
68
60
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
2
5
Комментарии к матчу