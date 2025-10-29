Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Tocantinopolis EC U20 - Пайсанду U20 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу U20: Tocantinopolis EC U20Пайсанду U20, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Кубок Бразилии по футболу U20
Tocantinopolis EC U20
Завершен
0 : 2
29 октября 2025
Пайсанду U20
45+3'
90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Пайсанду U20 icon
45+3'
Счет после первого тайма 0:1
Пайсанду U20 icon
90'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Пайсанду U20 - Угловой
44'
Угловой
Пайсанду U20 - Угловой
45+3'
Пайсанду U20 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Tocantinopolis EC U20 - Угловой
52'
Угловой
Tocantinopolis EC U20 - Угловой
52'
Угловой
Tocantinopolis EC U20 - Угловой
59'
Угловой
Tocantinopolis EC U20 - Угловой
79'
Угловой
Пайсанду U20 - Угловой
90'
Пайсанду U20 - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
Tocantinopolis EC U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Tocantinopolis EC U20 — Пайсанду U20

История последних встреч

Tocantinopolis EC U20
Tocantinopolis EC U20
Пайсанду U20
Tocantinopolis EC U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.11.2025
Пайсанду U20
Пайсанду U20
4:0
Tocantinopolis EC U20
Tocantinopolis EC U20
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Tocantinopolis EC U20 Tocantinopolis EC U20
57%
Пайсанду U20 Пайсанду U20
43%
Атаки
68
60
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
2
5
Игры 4 тур
06.11.2025
Фламенго (20)
5:4
Агуа Санта
Завершен
06.11.2025
Бахия
2:1
Форталеза (20)
Завершен
06.11.2025
Спорт Ресифи U20
2:1
КРБ U20
Завершен
05.11.2025
Пайсанду U20
4:0
Tocantinopolis EC U20
Завершен
05.11.2025
Сан-Паулу U20
1:0
Гремио U20
Завершен
05.11.2025
Иапе (20)
1:1
Monte Roraima U20
Завершен
05.11.2025
Операрио U20
1:2
Гремио Новоризонтино U20
Завершен
05.11.2025
Васко де Гама U20
4:5
Америка
Завершен
31.10.2025
Monte Roraima U20
1:2
Иапе (20)
Завершен
30.10.2025
Гремио U20
1:1
Сан-Паулу U20
Завершен
29.10.2025
Агуа Санта
2:0
Фламенго (20)
Завершен
29.10.2025
Гремио Новоризонтино U20
2:1
Операрио U20
Завершен
29.10.2025
Tocantinopolis EC U20
0:2
Пайсанду U20
Завершен
29.10.2025
Америка
2:0
Васко де Гама U20
Завершен
29.10.2025
КРБ U20
0:1
Спорт Ресифи U20
Завершен
29.10.2025
Форталеза (20)
3:1
Бахия
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA