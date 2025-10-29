Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Вэйсайд - Бангор ГГ 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияИталия. Лейнстер Сениор - Лига: ВэйсайдБангор ГГ . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
Италия. Лейнстер Сениор - Лига
Вэйсайд
6'
55'
Завершен
2 : 2
29 октября 2025
Бангор ГГ
16'
78'
Смотреть онлайн
Вэйсайд icon
6'
Bangor Celtic FC icon
16'
Счет после первого тайма 1:1
Вэйсайд icon
55'
Bangor Celtic FC icon
78'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Вэйсайд - Угловой
6'
Вэйсайд - 1-ый Гол
7'
Угловой
Bangor Celtic FC - Угловой
16'
Bangor Celtic FC - 2-ой Гол
23'
Угловой
Вэйсайд - Угловой
29'
Угловой
Вэйсайд - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
55'
Вэйсайд - 3-ий Гол
72'
Угловой
Bangor Celtic FC - Угловой
78'
Угловой
Bangor Celtic FC - Угловой
78'
Bangor Celtic FC - 4-ый Гол
90+5'
Угловой
Bangor Celtic FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Вэйсайд — Бангор ГГ

Команда Вэйсайд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-16. Команда Бангор ГГ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Вэйсайд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бангор ГГ забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды Вэйсайд, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Вэйсайд
Вэйсайд
Бангор ГГ
Вэйсайд
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.05.2025
Вэйсайд
Вэйсайд
1:1
Бангор ГГ
Бангор ГГ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Вэйсайд Вэйсайд
41%
Бангор ГГ Бангор ГГ
59%
Атаки
65
76
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу
