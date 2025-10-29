Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Италия. Лейнстер Сениор - Лига : Вэйсайд — Бангор ГГ . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

Превью матча Вэйсайд — Бангор ГГ

Команда Вэйсайд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-16. Команда Бангор ГГ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Вэйсайд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бангор ГГ забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды Вэйсайд, в том матче сыграли вничью.