30.10.2025
Смотреть онлайн Symbians FC - Мумбаи Страйкерс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — India Mumbai Super Division: Symbians FC — Мумбаи Страйкерс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 07:04 по московскому времени .
МСК
India Mumbai Super Division
Завершен
0 : 7
30 октября 2025
Мумбаи Страйкерс
3'
22'
26'
43'
50'
52'
66'
Мумбаи Страйкерс
22'
Мумбаи Страйкерс
26'
Мумбаи Страйкерс
43'
Счет после первого тайма 0:4 : 0,0
Мумбаи Страйкерс
50'
Мумбаи Страйкерс
52'
Мумбаи Страйкерс
66'
Матч закончился со счётом 0:7 : 0,0
Текстовая трансляция
3'
Мумбаи Страйкерс - 1-ый Гол
7'
Мумбаи Страйкерс - Угловой
14'
Symbians FC - Угловой
16'
Symbians FC - Угловой
16'
Symbians FC - Угловой
18'
Мумбаи Страйкерс - Угловой
22'
Мумбаи Страйкерс - 2-ой Гол
26'
Мумбаи Страйкерс - 3-ий Гол
29'
Мумбаи Страйкерс - Угловой
39'
Symbians FC - Угловой
43'
Мумбаи Страйкерс - 4-ый Гол
45+1'
Мумбаи Страйкерс - Угловой
Счет после первого тайма 0:4 : 0,0
50'
Мумбаи Страйкерс - 5-ый Гол
52'
Мумбаи Страйкерс - 6-ый Гол
55'
Мумбаи Страйкерс - Угловой
66'
Мумбаи Страйкерс - 7-ый Гол
68'
Мумбаи Страйкерс - Угловой
69'
Мумбаи Страйкерс - Угловой
73'
Symbians FC - Угловой
80'
Мумбаи Страйкерс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:7 : 0,0
Превью матча Symbians FC — Мумбаи Страйкерс
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
51
72
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
0
16
