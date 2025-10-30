30.10.2025
Смотреть онлайн Mumbai Marines - Navanagar FC 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — India Mumbai Super Division: Mumbai Marines — Navanagar FC . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:17 по московскому времени .
МСК
India Mumbai Super Division
Mumbai Marines
52'
Завершен
1 : 10
30 октября 2025
Navanagar FC
Navanagar FC
Счет после первого тайма 0:4 : 1,0
Матч закончился со счётом 1:10 : 1,0
Текстовая трансляция
1'
Mumbai Marines - Угловой
8'
Navanagar FC - 1-ый Гол
16'
Navanagar FC - Угловой
22'
Navanagar FC - 2-ой Гол
25'
Mumbai Marines - Угловой
38'
Mumbai Marines - Незабитый пенальти
45'
Navanagar FC - 3-ий Гол
45+2'
Navanagar FC - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 0:4 : 1,0
49'
Mumbai Marines - Угловой
52'
Mumbai Marines - 5-ый Гол
61'
Navanagar FC - 6-ый Гол
63'
Navanagar FC - 7-ый Гол
65'
Navanagar FC - 8-ый Гол
78'
Navanagar FC - 9-ый Гол
83'
Navanagar FC - 10-ый Гол
89'
Navanagar FC - Угловой
90+2'
Navanagar FC - 11-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:10 : 1,0
Превью матча Mumbai Marines — Navanagar FC
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
50
68
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
6
20
