30.10.2025

Смотреть онлайн Mumbai Marines - Navanagar FC 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияIndia Mumbai Super Division: Mumbai MarinesNavanagar FC . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:17 по московскому времени .

МСК
India Mumbai Super Division
Mumbai Marines
52'
Завершен
1 : 10
30 октября 2025
Navanagar FC
8'
22'
45'
45+2'
61'
63'
65'
78'
83'
90+2'
Navanagar FC icon
8'
Navanagar FC icon
22'
Navanagar FC icon
45'
Navanagar FC icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:4 : 1,0
Mumbai Marines icon
52'
Navanagar FC icon
61'
Navanagar FC icon
63'
Navanagar FC icon
65'
Navanagar FC icon
78'
Navanagar FC icon
83'
Navanagar FC icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:10 : 1,0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Mumbai Marines - Угловой
8'
Navanagar FC - 1-ый Гол
16'
Угловой
Navanagar FC - Угловой
22'
Navanagar FC - 2-ой Гол
25'
Угловой
Mumbai Marines - Угловой
38'
Mumbai Marines - Незабитый пенальти
45'
Navanagar FC - 3-ий Гол
45+2'
Navanagar FC - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 0:4 : 1,0
49'
Угловой
Mumbai Marines - Угловой
52'
Mumbai Marines - 5-ый Гол
61'
Navanagar FC - 6-ый Гол
63'
Navanagar FC - 7-ый Гол
65'
Navanagar FC - 8-ый Гол
78'
Navanagar FC - 9-ый Гол
83'
Navanagar FC - 10-ый Гол
89'
Угловой
Navanagar FC - Угловой
90+2'
Navanagar FC - 11-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:10 : 1,0

Превью матча Mumbai Marines — Navanagar FC

Статистика матча

Владение мячом
Mumbai Marines Mumbai Marines
48%
Navanagar FC Navanagar FC
52%
Атаки
50
68
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
6
20
Комментарии к матчу
