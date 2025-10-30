Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн ICL U19 - Roqs FC 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияIndia Mumbai Super Division: ICL U19Roqs FC . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:28 по московскому времени .

МСК
India Mumbai Super Division
ICL U19
5'
Завершен
1 : 5
30 октября 2025
Roqs FC
7'
13'
45'
63'
84'
Смотреть онлайн
ICL U19 icon
5'
Roqs FC icon
7'
Roqs FC icon
13'
Roqs FC icon
45'
Счет после первого тайма 1:3 : 1,1
Roqs FC icon
63'
Roqs FC icon
84'
Матч закончился со счётом 1:5
Текстовая трансляция
5'
ICL U19 - 1-ый Гол
7'
Roqs FC - 2-ой Гол
12'
Угловой
Roqs FC - Угловой
13'
Roqs FC - 3-ий Гол
22'
Угловой
ICL U19 - Угловой
27'
Угловой
Roqs FC - Угловой
33'
Угловой
ICL U19 - Угловой
36'
Угловой
ICL U19 - Угловой
37'
Угловой
Roqs FC - Угловой
38'
Угловой
Roqs FC - Угловой
42'
Угловой
Roqs FC - Угловой
45'
Roqs FC - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3 : 1,1
52'
Угловой
ICL U19 - Угловой
54'
Угловой
Roqs FC - Угловой
54'
Угловой
Roqs FC - Угловой
57'
Угловой
Roqs FC - Угловой
59'
Угловой
ICL U19 - Угловой
59'
Угловой
ICL U19 - Угловой
63'
Roqs FC - 5-ый Гол
71'
Угловой
Roqs FC - Угловой
83'
Угловой
Roqs FC - Угловой
84'
Угловой
Roqs FC - Угловой
84'
Roqs FC - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:5

Превью матча ICL U19 — Roqs FC

Команда ICL U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-11. Команда Roqs FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-3. Команда ICL U19 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Roqs FC забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
ICL U19 ICL U19
39%
Roqs FC Roqs FC
61%
Атаки
58
75
Угловые
6
11
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
5
13
Комментарии к матчу
