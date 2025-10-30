Смотреть онлайн ICL U19 - Roqs FC 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы
расскажем о матче
турнира Индия — India Mumbai Super Division: ICL U19 — Roqs FC
. Начало встречи 30 октября 2025
запланировано на 11:28
по московскому времени
.
Команда ICL U19 в последних
10 матчах
одержала 1 победа
, 0 раз сыграла вничью
и
проиграла 3 матча
с разницей мячей 4-11.
Команда Roqs FC, сыграв 10
матчей, выиграла 2 раза
,0 матчей завершила
вничью
и
потерпела 1 поражение
с разницей мячей 4-3.
Команда ICL U19 в среднем
забивает 0 гола за игру, пропускает
1. Roqs FC
забивает 0, пропускает
0.