30.10.2025

Смотреть онлайн Genesis de Comayagua Reserves - CD Marathon Reserves 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: Genesis de Comayagua ReservesCD Marathon Reserves . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Honduras Reserve League
Genesis de Comayagua Reserves
57'
Завершен
1 : 2
30 октября 2025
CD Marathon Reserves
86'
90+4'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Genesis de Comayagua Reserves icon
57'
CD Marathon Reserves icon
86'
CD Marathon Reserves icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
22'
Угловой
Genesis de Comayagua Reserves - Угловой
27'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
44'
Угловой
Genesis de Comayagua Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
52'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
55'
Угловой
Genesis de Comayagua Reserves - Угловой
57'
Genesis de Comayagua Reserves - 1-ый Гол
64'
Угловой
Genesis de Comayagua Reserves - Угловой
65'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
74'
Угловой
Genesis de Comayagua Reserves - Угловой
86'
CD Marathon Reserves - 2-ой Гол
90+4'
CD Marathon Reserves - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Genesis de Comayagua Reserves — CD Marathon Reserves

Команда Genesis de Comayagua Reserves в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-19. Команда CD Marathon Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-17. Команда Genesis de Comayagua Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. CD Marathon Reserves забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 августа 2025 на поле команды CD Marathon Reserves, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Genesis de Comayagua Reserves
Genesis de Comayagua Reserves
CD Marathon Reserves
Genesis de Comayagua Reserves
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
19.08.2025
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
1:1
Genesis de Comayagua Reserves
Genesis de Comayagua Reserves
Обзор
25.05.2025
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
4:1
Genesis de Comayagua Reserves
Genesis de Comayagua Reserves
Обзор
22.05.2025
Genesis de Comayagua Reserves
Genesis de Comayagua Reserves
2:0
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Genesis de Comayagua Reserves Genesis de Comayagua Reserves
58%
CD Marathon Reserves CD Marathon Reserves
42%
Атаки
48
40
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
