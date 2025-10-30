Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League : Genesis de Comayagua Reserves — CD Marathon Reserves . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Genesis de Comayagua Reserves — CD Marathon Reserves

Команда Genesis de Comayagua Reserves в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-19. Команда CD Marathon Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-17. Команда Genesis de Comayagua Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. CD Marathon Reserves забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 августа 2025 на поле команды CD Marathon Reserves, в том матче сыграли вничью.