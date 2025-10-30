Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B : Имбабура — Чакаритас , 10 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Ibarra .

Превью матча Имбабура — Чакаритас

Команда Имбабура в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-11. Команда Чакаритас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Имбабура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чакаритас забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 августа 2025 на поле команды Чакаритас, в том матче победу одержали гостьи.