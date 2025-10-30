Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Имбабура - Чакаритас 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: ИмбабураЧакаритас, 10 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Ibarra.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Olimpico Ibarra
Эквадор - Liga Pro Серия B
Имбабура
Завершен
3 : 1
30 октября 2025
Чакаритас
Превью матча Имбабура — Чакаритас

Команда Имбабура в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-11. Команда Чакаритас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Имбабура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чакаритас забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 августа 2025 на поле команды Чакаритас, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Имбабура
Имбабура
Чакаритас
Имбабура
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.08.2025
Чакаритас
Чакаритас
2:3
Имбабура
Имбабура
Обзор
04.06.2025
Имбабура
Имбабура
4:1
Чакаритас
Чакаритас
Обзор
Игры 10 тур
30.10.2025
Имбабура
3:1
Чакаритас
Завершен
30.10.2025
Club Atletico Vinotinto
3:0
22 de Julio
Завершен
30.10.2025
КД Варгас Торрес
0:0
Cumbaya
Отменен
29.10.2025
Леонес Дель Норте
0:0
Гуаякиль Сити
Завершен
29.10.2025
Гуалацео
1:5
Клуб 9 де Октубре
Завершен
29.10.2025
Индепендьенте Джуниорс
6:2
San Antonio FC Cotacachi
Завершен
