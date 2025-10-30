Смотреть онлайн Ипала - Депортиво Сан Педро 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Play-Offs: Ипала — Депортиво Сан Педро, 3 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Ипала — Депортиво Сан Педро
Команда Ипала в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-10. Команда Депортиво Сан Педро, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-12. Команда Ипала в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Сан Педро забивает 1, пропускает 1.