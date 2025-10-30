Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн АФФ Гватемала - Deportivo Gomerano 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: АФФ ГватемалаDeportivo Gomerano, Четвертьфинал . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК, Четвертьфинал
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
АФФ Гватемала
Завершен
2 : 2
30 октября 2025
Deportivo Gomerano
Смотреть онлайн
Превью матча АФФ Гватемала — Deportivo Gomerano

Команда АФФ Гватемала в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-17. Команда Deportivo Gomerano, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-13. Команда АФФ Гватемала в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Deportivo Gomerano забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
71
61
Угловые
5
3
Игры Четвертьфинал
10.11.2025
ФК Киш
5:1
Santa Lucia Cotzumalguapa
Завершен
09.11.2025
Nueva Santa Rosa CDF
4:2
Депортиво Сакачиспас
Завершен
09.11.2025
Сучитепекес
0:2
Депортиво Сан Педро
Завершен
09.11.2025
КСД Чикимулилья
5:1
АФФ Гватемала
Завершен
07.11.2025
Депортиво Сакачиспас
3:2
Nueva Santa Rosa CDF
Завершен
07.11.2025
Депортиво Сан Педро
1:0
Сучитепекес
Завершен
06.11.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
3:0
ФК Киш
Завершен
06.11.2025
АФФ Гватемала
0:0
КСД Чикимулилья
Завершен
30.10.2025
АФФ Гватемала
2:2
Deportivo Gomerano
Завершен
Комментарии к матчу
