Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : АФФ Гватемала — Deportivo Gomerano , Четвертьфинал . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча АФФ Гватемала — Deportivo Gomerano

Команда АФФ Гватемала в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-17. Команда Deportivo Gomerano, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-13. Команда АФФ Гватемала в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Deportivo Gomerano забивает 2, пропускает 1.