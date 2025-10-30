Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Inter de Santa Maria U20 - Gaucho U20 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Gaucho A2 U20: Inter de Santa Maria U20Gaucho U20 . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Campeonato Gaucho A2 U20
Inter de Santa Maria U20
62'
Завершен
1 : 0
30 октября 2025
Gaucho U20
Смотреть онлайн
Inter de Santa Maria U20 icon
62'
Текстовая трансляция
27'
Угловой
Gaucho U20 - Угловой
31'
Угловой
Inter de Santa Maria U20 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
48'
Угловой
Inter de Santa Maria U20 - Угловой
61'
Угловой
Inter de Santa Maria U20 - Угловой
62'
Inter de Santa Maria U20 - 1-ый Гол
74'
Угловой
Inter de Santa Maria U20 - Угловой
77'
Угловой
Gaucho U20 - Угловой
85'
Угловой
Gaucho U20 - Угловой
90'
Угловой
Gaucho U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2

Превью матча Inter de Santa Maria U20 — Gaucho U20

Команда Inter de Santa Maria U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Статистика матча

Атаки
47
40
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
