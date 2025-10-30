Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Santa Catarina U20 : Santa Catarina U20 — Бруске (20) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Santa Catarina U20 — Бруске (20)

Команда Santa Catarina U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Бруске (20), в том матче победу одержали гостьи.