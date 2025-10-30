Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Santa Catarina U20 - Бруске (20) 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Santa Catarina U20: Santa Catarina U20Бруске (20) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Copa Santa Catarina U20
Santa Catarina U20
2'
Завершен
1 : 1
30 октября 2025
Бруске (20)
30'
Смотреть онлайн
Santa Catarina U20 icon
2'
Бруске (20) icon
30'
Счет после первого тайма 1:1 : 6,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 6,3
Текстовая трансляция
2'
Santa Catarina U20 - 1-ый Гол
5'
Угловой
Santa Catarina U20 - Угловой
10'
Угловой
Бруске (20) - Угловой
22'
Угловой
Santa Catarina U20 - Угловой
28'
Угловой
Бруске (20) - Угловой
30'
Бруске (20) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 6,3
54'
Угловой
Бруске (20) - Угловой
56'
Угловой
Бруске (20) - Угловой
61'
Угловой
Бруске (20) - Угловой
63'
Угловой
Santa Catarina U20 - Угловой
75'
Угловой
Бруске (20) - Угловой
90+1'
Угловой
Бруске (20) - Угловой
90+1'
Угловой
Бруске (20) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 6,3

Превью матча Santa Catarina U20 — Бруске (20)

Команда Santa Catarina U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Бруске (20), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Santa Catarina U20
Santa Catarina U20
Бруске (20)
Santa Catarina U20
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.10.2025
Бруске (20)
Бруске (20)
2:3
Santa Catarina U20
Santa Catarina U20
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Santa Catarina U20 Santa Catarina U20
41%
Бруске (20) Бруске (20)
59%
Атаки
86
80
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
3
14
Удары в створ ворот
3
8
