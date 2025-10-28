Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Уэр - Хитчин 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England Southern League Div One: УэрХитчин . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England Southern League Div One
Уэр
3'
79'
Завершен
2 : 4
28 октября 2025
Хитчин
5'
23'
50'
55'
Смотреть онлайн
Уэр icon
3'
Хитчин icon
5'
Хитчин icon
23'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
Хитчин icon
50'
Хитчин icon
55'
Уэр icon
79'
Матч закончился со счётом 2:4 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Уэр - 1-ый Гол
5'
Хитчин - 2-ой Гол
12'
Угловой
Уэр - Угловой
14'
Угловой
Хитчин - Угловой
20'
Угловой
Уэр - Угловой
23'
Хитчин - 3-ий Гол
31'
Угловой
Хитчин - Угловой
32'
Угловой
Хитчин - Угловой
45+2'
Угловой
Уэр - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
50'
Хитчин - 4-ый Гол
55'
Хитчин - 5-ый Гол
68'
Угловой
Хитчин - Угловой
79'
Уэр - 6-ый Гол
90+5'
Угловой
Уэр - Угловой
Матч закончился со счётом 2:4 : 1,2

Превью матча Уэр — Хитчин

Статистика матча

Владение мячом
Уэр Уэр
51%
Хитчин Хитчин
49%
Атаки
43
47
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу
