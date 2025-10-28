28.10.2025
Смотреть онлайн Уэр - Хитчин 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England Southern League Div One: Уэр — Хитчин . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Текстовая трансляция
3'
Уэр - 1-ый Гол
5'
Хитчин - 2-ой Гол
12'
Уэр - Угловой
14'
Хитчин - Угловой
20'
Уэр - Угловой
23'
Хитчин - 3-ий Гол
31'
Хитчин - Угловой
32'
Хитчин - Угловой
45+2'
Уэр - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
50'
Хитчин - 4-ый Гол
55'
Хитчин - 5-ый Гол
68'
Хитчин - Угловой
79'
Уэр - 6-ый Гол
90+5'
Уэр - Угловой
Матч закончился со счётом 2:4 : 1,2
