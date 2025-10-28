28.10.2025
Смотреть онлайн Лейтон - Марлоу 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England Southern League Div One: Лейтон — Марлоу . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
МСК
England Southern League Div One
Текстовая трансляция
17'
Лейтон - Угловой
30'
Марлоу - Угловой
35'
Лейтон - Угловой
37'
Марлоу - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
52'
Лейтон - Угловой
52'
Лейтон - 1-ый Гол
55'
Марлоу - 2-ой Гол
72'
Лейтон - 3-ий Гол
77'
Марлоу - Угловой
78'
Лейтон - 4-ый Гол
88'
Лейтон - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,2
