28.10.2025
Смотреть онлайн Бигглсвейд - Stotfold 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England Southern League Div One: Бигглсвейд — Stotfold . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
МСК
England Southern League Div One
Бигглсвейд
40'
85'
Завершен
2 : 3
28 октября 2025
Stotfold
3'
37'
41'
Счет после первого тайма 1:3
Бигглсвейд
85'
Текстовая трансляция
1'
Stotfold - Угловой
2'
Stotfold - Угловой
3'
Stotfold - 1-ый Гол
8'
Бигглсвейд - Угловой
24'
Бигглсвейд - Угловой
37'
Stotfold - 2-ой Гол
40'
Бигглсвейд - 3-ий Гол
41'
Stotfold - 4-ый Гол
57'
Stotfold - Угловой
64'
Бигглсвейд - Угловой
69'
Stotfold - Угловой
75'
Stotfold - Угловой
78'
Stotfold - Угловой
80'
Бигглсвейд - Угловой
85'
Бигглсвейд - 5-ый Гол
90+2'
Бигглсвейд - Угловой
90+2'
Бигглсвейд - Угловой
Превью матча Бигглсвейд — Stotfold
Статистика матча
Владение мячом
59%
41%
Атаки
64
50
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу