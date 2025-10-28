Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Бигглсвейд - Stotfold 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England Southern League Div One: БигглсвейдStotfold . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England Southern League Div One
Бигглсвейд
40'
85'
Завершен
2 : 3
28 октября 2025
Stotfold
3'
37'
41'
Смотреть онлайн
Stotfold icon
3'
Stotfold icon
37'
Бигглсвейд icon
40'
Stotfold icon
41'
Счет после первого тайма 1:3
Бигглсвейд icon
85'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Stotfold - Угловой
2'
Угловой
Stotfold - Угловой
3'
Stotfold - 1-ый Гол
8'
Угловой
Бигглсвейд - Угловой
24'
Угловой
Бигглсвейд - Угловой
37'
Stotfold - 2-ой Гол
40'
Бигглсвейд - 3-ий Гол
41'
Stotfold - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3
57'
Угловой
Stotfold - Угловой
64'
Угловой
Бигглсвейд - Угловой
69'
Угловой
Stotfold - Угловой
75'
Угловой
Stotfold - Угловой
78'
Угловой
Stotfold - Угловой
80'
Угловой
Бигглсвейд - Угловой
85'
Бигглсвейд - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Бигглсвейд - Угловой
90+2'
Угловой
Бигглсвейд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Бигглсвейд — Stotfold

Статистика матча

Владение мячом
Бигглсвейд Бигглсвейд
59%
Stotfold Stotfold
41%
Атаки
64
50
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
