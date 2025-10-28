Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн CFA Quart de les Valls - Асеро 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Региональная лига: CFA Quart de les VallsАсеро . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .

МСК
Испания - Региональная лига
CFA Quart de les Valls
Завершен
0 : 1
28 октября 2025
Асеро
76'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
Асеро icon
76'
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,3
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Асеро - Угловой
20'
Угловой
CFA Quart de les Valls - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
58'
Угловой
CFA Quart de les Valls - Угловой
76'
Асеро - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,3

Превью матча CFA Quart de les Valls — Асеро

Статистика матча

Владение мячом
CFA Quart de les Valls CFA Quart de les Valls
52%
Асеро Асеро
48%
Атаки
85
85
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
0
4
Удары в створ ворот
0
4
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA