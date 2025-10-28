28.10.2025
Смотреть онлайн CFA Quart de les Valls - Асеро 28.10.2025. Прямая трансляция
МСК
Испания - Региональная лига
Завершен
0 : 1
28 октября 2025
Асеро
76'
Текстовая трансляция
11'
Асеро - Угловой
20'
CFA Quart de les Valls - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
58'
CFA Quart de les Valls - Угловой
76'
Асеро - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,3
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
85
85
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
0
4
Удары в створ ворот
0
4
