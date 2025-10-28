Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Ivory Coast (W) - Senegal (W) 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Africa Cup of Nations Qualifiers Women: Ivory Coast (W)Senegal (W) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Africa Cup of Nations Qualifiers Women
Ivory Coast (W)
Завершен
0 : 0
28 октября 2025
Senegal (W)
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Ivory Coast (W)
Пенальти
Senegal (W) icon
Пенальти
Ivory Coast (W)
Пенальти
Senegal (W) icon
Пенальти
Senegal (W) icon
Пенальти
Ivory Coast (W)
Пенальти
Senegal (W) icon
Пенальти
Ivory Coast (W)
Пенальти
Senegal (W) icon
Пенальти
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Ivory Coast (W) - Угловой
22'
Угловой
Ivory Coast (W) - Угловой
28'
Угловой
Ivory Coast (W) - Угловой
36'
Угловой
Ivory Coast (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Угловой
Senegal (W) - Угловой
59'
Угловой
Senegal (W) - Угловой
63'
Угловой
Ivory Coast (W) - Угловой
66'
Угловой
Senegal (W) - Угловой
76'
Угловой
Ivory Coast (W) - Угловой
76'
Угловой
Ivory Coast (W) - Угловой
77'
Угловой
Ivory Coast (W) - Угловой
79'
Угловой
Ivory Coast (W) - Угловой
88'
Угловой
Ivory Coast (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
1-ый
Ivory Coast (W) - Пенальти
1-ый
Senegal (W) - Пенальти
2-ой
Ivory Coast (W) - Пенальти
2-ой
Senegal (W) - Пенальти
3-ий
Senegal (W) - Пенальти
4-ый
Ivory Coast (W) - Пенальти
4-ый
Senegal (W) - Пенальти
5-ый
Ivory Coast (W) - Пенальти
5-ый
Senegal (W) - Пенальти

Превью матча Ivory Coast (W) — Senegal (W)

История последних встреч

Ivory Coast (W)
Ivory Coast (W)
Senegal (W)
Ivory Coast (W)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.10.2025
Senegal (W)
Senegal (W)
0:0
Ivory Coast (W)
Ivory Coast (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ivory Coast (W) Ivory Coast (W)
51%
Senegal (W) Senegal (W)
49%
Атаки
69,69,0
54,54,0
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
6,6,0
3,3,0
Удары в створ ворот
10,10,0
7,7,0
Комментарии к матчу
