28.10.2025
Смотреть онлайн Ivory Coast (W) - Senegal (W) 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Africa Cup of Nations Qualifiers Women: Ivory Coast (W) — Senegal (W) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Africa Cup of Nations Qualifiers Women
Завершен
0 : 0
28 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
22'
Ivory Coast (W) - Угловой
22'
Ivory Coast (W) - Угловой
28'
Ivory Coast (W) - Угловой
36'
Ivory Coast (W) - Угловой
59'
Senegal (W) - Угловой
59'
Senegal (W) - Угловой
63'
Ivory Coast (W) - Угловой
66'
Senegal (W) - Угловой
76'
Ivory Coast (W) - Угловой
76'
Ivory Coast (W) - Угловой
77'
Ivory Coast (W) - Угловой
79'
Ivory Coast (W) - Угловой
88'
Ivory Coast (W) - Угловой
1-ый
Ivory Coast (W) - Пенальти
1-ый
Senegal (W) - Пенальти
2-ой
Ivory Coast (W) - Пенальти
2-ой
Senegal (W) - Пенальти
3-ий
Senegal (W) - Пенальти
4-ый
Ivory Coast (W) - Пенальти
4-ый
Senegal (W) - Пенальти
5-ый
Ivory Coast (W) - Пенальти
5-ый
Senegal (W) - Пенальти
Превью матча Ivory Coast (W) — Senegal (W)
История последних встреч
Ivory Coast (W)
Senegal (W)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.10.2025
Senegal (W)
0:0
Ivory Coast (W)
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
69,69,0
54,54,0
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
6,6,0
3,3,0
Удары в створ ворот
10,10,0
7,7,0
