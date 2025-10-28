Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Райман Лига - Див 1 - Юг : Хастингс Юн — Хассокс . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

Превью матча Хастингс Юн — Хассокс

Команда Хастингс Юн в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-3. Команда Хассокс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-4. Команда Хастингс Юн в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Хассокс забивает 0, пропускает 0.