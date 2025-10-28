Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Хастингс Юн - Хассокс 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Райман Лига - Див 1 - Юг: Хастингс ЮнХассокс . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
Райман Лига - Див 1 - Юг
Хастингс Юн
63'
Завершен
1 : 1
28 октября 2025
Хассокс
90+1'
Счет после первого тайма 0:0
Hastings United icon
63'
Хассокс icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Hastings United - Угловой
12'
Угловой
Хассокс - Угловой
31'
Угловой
Hastings United - Угловой
32'
Угловой
Hastings United - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Hastings United - Угловой
52'
Угловой
Hastings United - Угловой
63'
Hastings United - 1-ый Гол
90+1'
Хассокс - 2-ой Гол
90+6'
Угловой
Хассокс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Хастингс Юн — Хассокс

Команда Хастингс Юн в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-3. Команда Хассокс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-4. Команда Хастингс Юн в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Хассокс забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Хастингс Юн Хастингс Юн
51%
Хассокс Хассокс
49%
Атаки
94
98
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
