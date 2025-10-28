Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы
расскажем о матче
турнира Райман Лига - Див 1 - Юг: Хартли Уинтни — Ферем
. Начало встречи 28 октября 2025
запланировано на 22:30
по московскому времени
.
Команда Хартли Уинтни в последних
10 матчах
одержала 1 победа
, 0 раз сыграла вничью
и
проиграла 0 матчей
с разницей мячей 1-0.
Команда Ферем, сыграв 10
матчей, выиграла 1 раз
,0 матчей завершила
вничью
и
потерпела 2 поражения
с разницей мячей 6-8.
Команда Хартли Уинтни в среднем
забивает 0 гола за игру, пропускает
0. Ферем
забивает 1, пропускает
1.