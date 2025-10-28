Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Райман Лига - Див 1 - Юг : Хартли Уинтни — Ферем . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча Хартли Уинтни — Ферем

Команда Хартли Уинтни в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Ферем, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-8. Команда Хартли Уинтни в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Ферем забивает 1, пропускает 1.