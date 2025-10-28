Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Хартли Уинтни - Ферем 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Райман Лига - Див 1 - Юг: Хартли УинтниФерем . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Райман Лига - Див 1 - Юг
Хартли Уинтни
21'
45+1'
76'
90+2'
Завершен
4 : 2
28 октября 2025
Ферем
61'
64'
Хартли Уинтни icon
21'
Хартли Уинтни icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:0
Ферем icon
61'
Ферем icon
64'
Хартли Уинтни icon
76'
Хартли Уинтни icon
90+2'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Хартли Уинтни - Угловой
20'
Угловой
Хартли Уинтни - Угловой
21'
Хартли Уинтни - 1-ый Гол
34'
Угловой
Ферем - Угловой
36'
Угловой
Ферем - Угловой
45'
Угловой
Хартли Уинтни - Угловой
45+1'
Хартли Уинтни - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
61'
Ферем - 3-ий Гол
64'
Ферем - 4-ый Гол
76'
Угловой
Хартли Уинтни - Угловой
76'
Хартли Уинтни - 5-ый Гол
82'
Угловой
Хартли Уинтни - Угловой
83'
Угловой
Хартли Уинтни - Угловой
84'
Угловой
Хартли Уинтни - Угловой
88'
Угловой
Хартли Уинтни - Угловой
90'
Угловой
Ферем - Угловой
90+2'
Хартли Уинтни - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Хартли Уинтни — Ферем

Команда Хартли Уинтни в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Ферем, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-8. Команда Хартли Уинтни в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Ферем забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хартли Уинтни Хартли Уинтни
55%
Ферем Ферем
45%
Атаки
104
81
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
8
7
