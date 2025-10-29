Смотреть онлайн Хеллас Кагран - Ройял Персия 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Любительский кубок: Хеллас Кагран — Ройял Персия . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .