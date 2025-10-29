Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Хеллас Кагран - Ройял Персия 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия - Любительский кубок: Хеллас КагранРойял Персия . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Австрия - Любительский кубок
Хеллас Кагран
60'
85'
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
Ройял Персия
46'
Счет после первого тайма 0:0
FC Ройял Персия icon
46'
Хеллас Кагран icon
60'
Хеллас Кагран icon
85'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Хеллас Кагран - Угловой
4'
Угловой
Хеллас Кагран - Угловой
4'
Угловой
Хеллас Кагран - Угловой
12'
Угловой
FC Ройял Персия - Угловой
16'
Угловой
FC Ройял Персия - Угловой
22'
Угловой
Хеллас Кагран - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
FC Ройял Персия - 1-ый Гол
53'
Угловой
Хеллас Кагран - Угловой
57'
Угловой
Хеллас Кагран - Угловой
60'
Хеллас Кагран - 2-ой Гол
69'
Угловой
Хеллас Кагран - Угловой
84'
Угловой
FC Ройял Персия - Угловой
85'
Хеллас Кагран - 3-ий Гол
90+4'
Угловой
Хеллас Кагран - Угловой

Превью матча Хеллас Кагран — Ройял Персия

Команда Хеллас Кагран в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-16.

Статистика матча

Угловые
8
3
Комментарии к матчу
