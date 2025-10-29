Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн НПА Анкорс - Инвинсибл Элевен 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Liberia Second Division: НПА АнкорсИнвинсибл Элевен . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Liberia Second Division
НПА Анкорс
Завершен
0 : 3
29 октября 2025
Инвинсибл Элевен
11'
75'
90+4'
Invincible Eleven icon
11'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
Invincible Eleven icon
75'
Invincible Eleven icon
90+4'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Invincible Eleven - Угловой
6'
Угловой
Invincible Eleven - Угловой
11'
Invincible Eleven - 1-ый Гол
25'
Угловой
Invincible Eleven - Угловой
39'
Угловой
НПА Анкорс - Угловой
45'
Угловой
НПА Анкорс - Угловой
45+3'
Угловой
Invincible Eleven - Угловой
45+5'
Угловой
НПА Анкорс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
47'
Угловой
НПА Анкорс - Угловой
50'
Угловой
Invincible Eleven - Угловой
53'
Угловой
НПА Анкорс - Угловой
62'
Угловой
НПА Анкорс - Угловой
75'
Invincible Eleven - 2-ой Гол
84'
Угловой
Invincible Eleven - Угловой
90+1'
Угловой
НПА Анкорс - Угловой
90+4'
Invincible Eleven - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча НПА Анкорс — Инвинсибл Элевен

Статистика матча

Атаки
75
77
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
1
9
Комментарии к матчу
