29.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Liberia Second Division: НПА Анкорс — Инвинсибл Элевен . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Liberia Second Division
Завершен
0 : 3
29 октября 2025
Инвинсибл Элевен
11'
75'
90+4'
Invincible Eleven
90+4'
Текстовая трансляция
6'
Invincible Eleven - Угловой
6'
Invincible Eleven - Угловой
11'
Invincible Eleven - 1-ый Гол
25'
Invincible Eleven - Угловой
39'
НПА Анкорс - Угловой
45'
НПА Анкорс - Угловой
45+3'
Invincible Eleven - Угловой
45+5'
НПА Анкорс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
47'
НПА Анкорс - Угловой
50'
Invincible Eleven - Угловой
53'
НПА Анкорс - Угловой
62'
НПА Анкорс - Угловой
75'
Invincible Eleven - 2-ой Гол
84'
Invincible Eleven - Угловой
90+1'
НПА Анкорс - Угловой
90+4'
Invincible Eleven - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча НПА Анкорс — Инвинсибл Элевен
Статистика матча
Атаки
75
77
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
1
9
